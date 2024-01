Reprezentanții Ministerului Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, impreuna cu arhitecți și experți, urmeaza sa decida ce va fi la intersecția dintre patrimoniul istoric și asfaltul care a fost așternut pe drumul Butuceni-Morovaia in drum spre complexul "Orheiul Vechi". Despre aceasta a declarat ministrul Culturii, Sergiu Prodan, in cadrul unui interviu acordat newsmaker.md. "In ceea ce p