- Ce se va intampla cu zborurile din Romania, dupa 15 mai. Aeroportul Otopeni este prea mic pentru a se putea pastra distanța recomandata Deși toata lumea viseaza doar la vacanțe și calatorii, nu vom putea ieși din țara, cel puțin pe calea aerului, prea curand. Ridicarea restricțiilor din 15 mai…

- Programul cuselor aeriene ramane extrem de redus la Aeroportul Otopeni cel puțin pana in 15 mai, dupa ce Ordonanța Militara 10 a prelungit suspendarea pana in 14 mai a zborurilor comerciale spre Italia, Franța, Germania, Marea Britanie, Belgia, Olanda, Elveția, Austria, Turcia, și pana in 11 mai, a…

- Opt curse aeriene au fost programate vineri pentru decolare de pe Aeroportul Otopeni, trei dintre acestea pentru transportul lucratorilor romani in Germania, potrivit purtatorului de cuvant al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti, Valentin Iordache. Este vorba despre curse catre Madrid, Barcelona,…

- Directorul Aeroportului International Iasi, Catalin Bulgariu, a anuntat luni, prin intermediul unei postari video pe pagina de socializare a aeroportului iesean, ca mai bine de jumatate dintre angajati vor fi trimisi in somaj tehnic, aceasta fiind prima institutie din judet care anunta luarea unor astfel…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca, in conformitate cu informațiile transmise de Ambasada Ungariei la București, autoritațile ungare au stabilit traseele rutiere prin care este permisa tranzitarea Ungariei, stațiile la care autovehiculele de orice tip pot fi alimentate, parcarile unde se poate…

- Sistemul de suport pentru servicii de check-in al Aeroportul Henri Coanda - Otopeni din București a picat in aceasta dimineata. Reprezentanții aeroporului au declarat pentru Libertatea ca problema a fost remediata și ca au fost afectate "doar patru curse Blue Air".Contactați de Libertatea, reprezentanții…

- Haos organizatoric pe aeroporturile din țara, unde sosesc zboruri din Italia. Deși oficialii s-au laudat ca totul este sub control, pasagerii care vin din zone afectate NU sunt plasați in carantina, iar informațiile pe care le transmit sunt contradictorii.In prima faza, controalele au fost facute empiric,…

- Pasagerii care sosesc la aeroportul Henri Coanda din zonele din Italia afectate de coronavirus (Milano, Bergamo, Treviso, Torino) vor intra in tara pe fluxul destinat zborurilor charter si vor completa un scurt chestionar cu datele de identificare si alte informatii relevante, informeaza reprezentantii…