Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1.000 de obiecte si accesorii legendare ale designerului de moda Karl Lagerfeld, care a murit in 2019, printre care se vor afla celebrele lui manusi din piele neagra, obiecte de mobilier si mici boluri cu efigia pisicii sale Choupette, vor fi scoase la licitatie, informeaza DPA, arata Agerpres.…

- Franța va intra in stare de alerta sanitara din cauza creșterii accelerate a infectarilor, a anunțat purtatorul de cuvant al Guvernului. Oficialul francez spune ca ideea carantinei nu poate fi exclusa complet. Deocamdata, la Paris, oamenii se pregatesc de Craciun, de teama ca exact de sarbatori ar putea…

- Un pacient in varsta de 38 de ani a primit o grefa artificiala de cornee la CHU Montpellier. Acest prim test clinic la om a facut obiectul unui studiu pe 45 de pacienți din Canada, Olanda, Israel și in Franța la Paris și Montpellier. Dupa testele pe animale, doi pacienți au beneficiat deja in Israel…

- Guvernul de la Paris a anunțat ca președintele Emmanuel Macron se va adresa populației, in contextul in care rata de infectare s-a accelerat in ultima luna. Recent, autoritațile sanitare din Franța au raportat peste 10.000 de cazuri in 24 de ore, pentru prima data in ultimele doua luni. Potrivit Reuters,…

- Pretul graului la bursa de cereale de la Chicago a urcat marti la cel mai ridicat nivel din ultimii noua ani, din cauza situatiei culturii de iarna din Statele Unite ale Americii, ceea ce a sporit temerile privind livrarile globale, pe fondul majorarii cererii pe plan international. Si cotatiile la…

- Pentru restaurarea catedralei Notre-Dame de Paris au fost taiati 1.200 de stejari de exceptie din mai mult de 200 de paduri din Franta, potrivit francetvinfo.fr. Pentru refacerea ramelor si a turlei, distrusa partial acum doi ani si jumatate de incendiu, mai mult de o mie de arbori au fost donati in…

- La funeraliile lui Jean-Paul Belmondo, unul dintre cei mai importanti actori francezi din ultimul secol, a participat un alt star al cinematografiei din Franta, bunul lui prieten Alain Delon. Sprijinit intr-un baston, a sosit vineri la biserica Saint-Germain-des-Pres din Paris, relateaza EFE. Alain…