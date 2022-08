Stiri pe aceeasi tema

- Armata ucraineana a transmis sambata ca a ucis mai mult de 100 de soldati rusi in luptele din sud, inclusiv in regiunea Herson, care este in atentia contraofensivei Kievului in acea parte a tarii si totodata o legatura cheie pe linia de aprovizionare a Mo

- Armata ucraineana a anunțat sambata ca a ucis zeci de soldați ruși și a distrus doua depozite de muniție in luptele din regiunea Herson, punctul central al contraofensivei Kievului in sud și un punct cheie in liniile de aprovizionare ale Moscovei.

- Se estimeaza ca 40.000 de femei - mai puțin de 1% din cei 900.000 de soldați - serveau anul trecut in forțele armate ruse, scrie The Moscow Times. Nu se știe insa cate au fost mobilizate in Ucraina. O femeie din armata Rusiei a murit in Ucraina, a anunțat marți presa rusa. Nu era clar unde anume in…

- Trupele ruse și cele proruse au intrat sambata in orașul Lisiceansk din regiunea ucraineana Luhansk, potrivit unui anunț al separatiștilor, relataeza Le Monde și AFP, citata de Agerpres .”Militia populara a Republicii Populare Luhansk si armata rusa au intrat in orasul Lisiceank. Anumite intreprinderi…

- In timp ce razboiul declanșat de Kremlin in Ucraina se dezlanțuia, Elena Bagaeva, o profesoara de engleza din republica siberiana Buriația, purta o discuție cu elevii ei despre evenimentele de pe prima pagina a presei, scrie The Moscow Times.

- Președintele rus Vladimir Putin a profitat de un interviu acordat principalului post public de televiziune de la Moscova pentru a amenința din nou Ucraina. Rusia va ataca centrele de comanda ale Kievului daca Occidentul va furniza rachete cu raza lunga de acțiune, spune liderul de la Kremlin. Putin…

- Presedintele rus Vladimir Putin a avertizat Occidentul ca Rusia va lovi noi tinte daca Statele Unite ale Americii vor incepe sa furnizeze Ucrainei rachete cu raza mai lunga de actiune, a relatat duminica agentia de presa oficiala rusa TASS, citata de Reuters. In cazul in care astfel de rachete vor fi…

- Unii se ascund dupa deget și o fac pe niznaiul, daca in țara vecina e operație militara speciala sau razboi, tot ei indemnandu-ne la fiecare pas sa fim foarte prudenți, sa nu ne grabim sa luam atitudine, ca nu cumva sa-i suparam pe ruși: sa stam in genunchi, sa așteptam invingatorul, sa-i dam cheile…