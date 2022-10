Stiri pe aceeasi tema

- Regele Charles va fi incoronat de ziua nepotului sau Data a fost oficial stabilita. Palatul Buckingham a anunțat ca incoronarea regelui Charles al III-lea va avea loc pe 6 mai 2023. Archie Harrison Mountbatten-Windsor, fiul Prințului Harry și al Ducesei Meghan, s-a nascut pe 6 mai 2019. Astfel, incoronarea…

- Incoronarea regelui Charles al III-lea va avea loc anul viitor oe 6 mai, la Westminster Abbey. Anunțul a fost facut, marți seara, de Palatul Buckingham, potrivit The Guardian. Incoronarea va fi prima din ultimii aproape 70 de ani, ultima fiind pentru Elisabeta a II-a in iunie 1953. Regele Charles a…

- Camilla, soția Regelui Charles, a devenit Regina Consoarta dupa ce partenerul ei a urcat pe tronul Marii Britanii. Aceasta a refuzat titlul de Prințesa de Wales din respect pentru prima soție a lui Charles, Diana. Inainte de noul rol, Camilla a fost Ducesa de Cornwall.

- Regele Charles ar putea interzice copiilor Prințului Harry, Archie și Lilibet, sa fie prinț și asta din cauza dezvaluirilor facute de-a lungul timpului de catre tatal lor, dar și a carții pe care urmeaza sa o scoata. Ce spun sursele regale despre acest eveniment care ar putea zgudui Marea Britanie.

- Cum s-au imbracat Principesa Margareta și Carmen Iohannis la funeraliile Reginei Ieri, la funeraliile Reginei Elisabeta a II-a, au participat peste de 500 de demnitari și șefi de stat de pe intreg globul. Și Romania a fost reprezentata. Atat Președintele și Prima Doamna, cat și Familia Regala a țarii…

- Britanicii si oameni din intreaga lume stau la o coada de 7,8 kilometri pentru a-i aduce omagiu reginei Elizabeth II la Westminster Hall. Viner, Regele Charles III si Regina Consoarta vor merge in Tara Galilor, in ultima vizita in natiunile din Regatul Unit.

- Prințul Harry și soția lui Meghan Markle sunt „suparați” deoarece copiii lor, Archie și Lilibet, nu vor primi titlul de Alteța Sa Regala (ASR) cand vor fi numiți prinț și prințesa de Regele Charles al III-lea, potrivit Daily Mail. Copiii prințului Harry și ai lui Meghan Markle nu vor primi statutul…

- Cați copii are Camilla Parker? Aceasta este este soția Regelui Charles al III-lea al Marii Britanii, fiul Reginei Elisabeta a II-a. Camilla Parker a mai fost casatorita odata, inainte de mariajul cu Regele Charles. Ea s-a iubit cu Andrew Parker Bowles, cel care i-a daruit doi copii. Cați copii are Camilla…