- In ianuarie-septembrie 2023 in Moldova au fost realizate investiții in active imobilizate in valoare de 20,5 miliarde lei, in descreștere cu 2,1% (in prețuri comparabile) fața de ianuarie-septembrie 2022. Despre aceasta a anunțat Biroul Național de Statistica, menționind ca, in același timp, investițiile…

- In Republica Moldova locuiesc 1,2 milioane de barbați, mai puțini decat femei, care sunt 1,3 milioane. Datele au fost prezentate de Biroul Național de Statistica, de Ziua Internaționala a Barbatului.

- In Moldova, in ianuarie-septembrie 2023 exporturile de marfuri au insumat 3014,9 milioane dolari SUA, valoare mai mica cu 8,0%, comparativ cu cea inregistrata in perioada corespunzatoare din anul 2022. Dupa cum a anunțat Biroul Național de Statistica, exporturile de marfuri autohtone in ianuarie-septembrie…

- In Moldova, prețurile medii de consum in luna octombrie 2023 s-au majorat fața de luna septembrie 2023 cu circa 0,5%. In același timp, de la inceputul acestui an, acestea au crescut cu 4,5%, iar in ultimele 12 luni (fața de octombrie 2022) au crescut cu 6,3%. Astfel de date a oferit Biroul Național…

- In Republica Moldova, preturile producatorului la produsele agricole in ianuarie-septembrie 2023, comparativ cu ianuarie-septembrie 2022, au scazut cu 14,2%. Despre aceasta a informat Biroul National de Statistica, menținind ca prețurile la produsele vegetale s-au micșorat in medie cu 18,5%, iar prețurile…

- In Republica Moldova, in luna septembrie 2023, prețurile producatorului in industrie s-au micșorat, fața de luna precedenta, cu 0,2%. Despre aceasta a comunicat Biroul Național de Statistica, menționind ca reducerea acestor prețuri s-a datorat diminuarii lor atit pe piața interna (cu 0,4%), cit și pe…

- In Moldova, prețurile medii de consum in luna septembrie 2023 s-au majorat fața de luna august 2023 cu circa 0,5%. Despre aceasta a informat Biroul Național de Statistica, menționind ca, totodata, de la inceputul anului curent, inflația in țara a fost de 4%, iar inflația anuala (in ultimele 12 luni)…

- In Republica Moldova, potrivit statisticilor oficiale, in ultimii trei ani cetațenii au inceput sa manince mai multa carne, oua, fructe și legume, dar au inceput sa bea mai puțin lapte și sa consume mai puțini harbuji și zemoși. Acest lucru reiese din datele statistice privind bilanțul resurselor alimentare…