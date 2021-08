Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite discuta cu tari din Europa si Orientul Mijlociu care sa gazduiasca temporar persoane evacuate din Kabul, dupa ce baza SUA din Qatar a atins capacitatea maxima. Sefa Comisiei Europene a indemnat sambata toate statele membre sa primeasca o parte dintre refugiatii afgani, ea asigurand de…

- Revenirea la putere a talibanilor este un coșmar pentru majoritatea femeilor afgane care risca mutilarea sau chiar viața la cea mai mica abatere de la interpretarea data de talibani legii Sharia. Asociația Revoluționara a Femeilor din Afganistan (RAWA) a reamintit interdicțiile pe care…

- Liderul NATO a declarat ca forțele Alianței ”au luptat cu curaj” in Afganistan, dar nu au reușit sa securizeze țara. ”In cele din urma, autoritatile politice afgane au esuat in a opune rezistenta talibanilor si in a ajunge la o solutie pasnica. Esecul autoritatilor afgane este acela care a dus la ceea…

- Din 2001, Statele Unite au cheltuit 2,26 trilioane de dolari in Afganistan, calculeaza proiectul Costs of War de la Universitatea Brown - o investiție care a dus la un final haotic și umilitor al celui mai lung razboi condus de America, relateaza Aljazeera.com intr-o analiza. Nu lipsesc criteriile…

- Luni noapte, in afara de cei 35 de romani despre care autoritațile romane au afirmat ca știau, alți 7 romani și-au anunțat prezența in Afganistan. In afara celor peste 40, in Afganistan ar mai fi și alți romani care lucreaza pentru diferite ONG-uri și firme private de securitate și care s-ar afla in…

- In infernul din Afganistan se afla aproximativ 35 de romani. Cum Aeroportul din Kabul, ultima baza militara controlata de militarii americani, este partial blocat, si conationalii nostri asteapta sa fie evacuati in siguranta.

- Canalul TV Al Arabiya relateaza ca transferul de putere va avea loc pe 15 august (astazi) la palatul prezidențial din Kabul. Talibanii au ajuns in periferiile orașului Kabul, dar nu au atacat capitala, alegand calea negocierilor pașnice.