Ce se întâmplă în Rusia, după atacul sângeros de la sala Crocus Un grup de barbați a deschis focul in timpul unui concert susținut in sala Crocus din Krasnogorsk, la periferia capitalei Moscova. Cel puțin 40 de persoane au murit. Toate evenimentele sportive din zona au fost anulate. Un atac terorist de proporții a lovit sambata seara Rusia. Mai mulți barbați inarmați au inceput sa traga, la intamplare, intr-o sala de spectacole plina. Ulterior au incercat sa incendieze cladirea. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol: GSP.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Teroriștii care au atacat sala Crocus din Moscova au reușit sa scape. Autoritațile ii cauta. Canalele de socializare din Rusia și presa promoveaza cinci nume, barbați posibil ceceni. Potrivit unor surse din serviciile speciale contactate de Interfax, vorbim despre pana la cinci atacatori. Ei erau…

- Ministerul rus de Externe a calificat impuscaturile de la sala de concerte Crocus City Hall din nord-vestul Moscovei drept un atac terorist si a indemnat intreaga comunitate mondiala sa il condamne, transmit agentiile internationale de presa. Potrivit mai multor canale Telegram, cel putin cincisprezece…

- Un atac armat a avut loc vineri seara intr-o sala de concert din Moscova (Crocus City Hall), conform agenției de presa de stat TASS. Cel puțin 12 morți și zeci de raniți au fost raportați in urma unor impușcaturi și explozii care ar fi avut loc la un concert al trupei Picnic, pro-Putin, care se […]…

- Cel putin trei atacatori imbracati in uniforme militare au deschis focul, vineri, intr-o sala de concerte din Moscova, Crocus, relateaza agentiile ruse de presa, preluate de Reuters. Atac armat intr-o sala de spectacole din Rusia , in urma cu scurt timp! Trei barbați imbracați in uniforme militare au…

- Persoane necunoscute au deschis focul la sala Crocus din Krasnogorsk, in apropiere de capitala rusa oamenii sunt evacuați, relateaza agenția rusa TASS și publicațiile Kommersant și Meduza. Potrivit unui corespondent RIA Novosti, trei persoane in camuflaj au deschis focul.Acolo ar fi trebuit sa aiba…

- Barbați inarmați in uniforme de lupta au tras focuri de arma intr-o sala de concerte din Moscova, spun agențiile de presa internaționale. Footage of the terrorist attack in Moscow, at Crocus City Hall. I think we all know who’s behind this…. pic.twitter.com/S8dzWdhqUi — Smedley Butler (@MissingAmerica_)…

