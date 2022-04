Stiri pe aceeasi tema

- Cu o zi inainte de debutul emisiunii sale, „Jocul cuvintelor”, la Kanal D, Dan Negru a luat o pauza de la filmari și a vorbit la „Teo Show” despre revenirea sa pe micul ecran. Are emoții, dar toate sunt constructive. Incepand din 20 aprilie, de la 22:30, Kanal D le aduce telespectatorilor „Jocul cuvintelor…

- Dan Negru a batut palma cu Kanal D, iar in scurt timp va incepe o noua emisiune, pe care regele audiențelor o va prezenta. Este vorba despre „Jocul cuvintelor”, un quizz show care iți va pune mintea la contribuție intr-un mod inedit. Dan Negru, despre vedetele care participa la emisiune Noul show va…

- Așteptarea a luat sfarșit, asta pentru ca emisiunea „Jocul cuvintelor” prezentata de Dan Negru la Kanal D va incepe miercuri, 20 aprilie. Show-ul va fi difuzat de trei ori pe saptamana, de miercuri pana vineri. Incepand din 20 aprilie, de la 22:30, Kanal D le aduce telespectatorilor „Jocul cuvintelor…

- Dan Negru vine in atenția publicului cu un nou show care cu siguranța va fi adorat de romani. ,,Jocul cuvintelor” este noul proiect dirijat de celebrul Rege al audiențelor de Revelion. Kanal D ii provoaca pe telespectatori la cel mai ușor quiz show din istoria televiziunii. Celebrul prezentator de televiziune…

- „Jocul cuvintelor” e emisiunea pe care Dan Negru o va prezenta in curand la Kanal D. El ii invita pe telespectatori sa isi exerseze mintea la cel mai usor de inteles quiz show din istoria televiziunii. Formatul original al emisiunii este unul international, „Think”, si a fost produs in Turcia. A fost…

- Dan Negru va prezenta la Kanal D un quiz-show. Castingul a avut loc in luna februarie a acestui an, iar acum, la sfarșit de martie, prezentatorul ofera primele indicii despre numele emisiunii. Mulți dintre fanii lui au avut avut aceeași parere despre titlul emisiunii, oare l-au ghicit? Intr-un video…

- Inceputul anului 2022 vine cu numeroase mutari in peisajul media din Romania, in special la nivelul televiziunilor. Daca in domeniul divertismentului cea mai importanta mutare a fost cea a lui Dan Negru, de la Antena 1 la Kanal D, la televiziunile de știri mișcarile sunt mai numeroase. Potrivit…