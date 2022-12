Stiri pe aceeasi tema

- Bancile vor raporta de anul viitor, in Romania, informații referitoare la persoanele cu venituri ridicate din cadrul instituțiilor de credit, respectiv persoanele care beneficiaza de o remunerație totala de cel puțin 1 milion de euro, anunța Banca Naționala. Proiectul este o transpunere a unei directive…

- ”Am participat la reuniunea extraordinara a Consiliului ministrilor Energiei, la Bruxelles. Dupa doua zile de discutii si negocieri lucrarile s-au finalizat aseara tarziu, dar nu am ajuns la un acord cu privire la valoarea plafonului si la alte elemente din mecanismul de corectie a pretului gazului…

- Cateva state membre UE, inclusiv Romania, Belgia, Italia, Polonia si Slovenia, fac presiuni pentru o plafonare „semnificativ” mai scazuta a pretului gazelor naturale la nivelul UE, in conditiile in care blocul comunitar nu reuseste sa ajunga la un acord privind aceasta masura, transmite Reuters. Statele…

- In prezent, exista foarte multe diferențe intre viețile barbaților și ale femeilor din Europa. Un studiu Eurostat compara femeile și barbații in viața lor de zi cu zi, aratand cat de diferita este uneori. Studiul Eurostat, publicat de revista „Viața femeilor și barbaților in Europa” este format din…

- In stațiile de alimentare din țara carburanții s-au scumpit din nou. Prețul benzinei era, vineri dimineața, aproape de pragul de 7 lei, iar motorina a depașit 8,5 lei/l.Comparativ cu luna trecuta, pretul mediu al unui litru de benzina s-a majorat cu 4.5%, ceea ce inseamna ca un plin (50 de litri) costa…

- Experții pe energie consultați de Libertatea sunt imparțiți in privința plafonarii prețurilor la importurile de gaze pe care le face Uniunea Europeana. Cei mai mulți susțin ca acest lucru va face ca producatorii sa nu mai vanda gaze in Europa, existand riscul unor penurii, in vreme ce alții spun ca…

- Reuniunea miniștrilor energiei din regiune Palatul Victoria - sediul Guvernului României. Foto: gov.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Premierul Nicolae Ciuca a gazduit astazi la Palatul Victoria reuniunea miniștrilor energiei din regiune, Republica Moldova,…