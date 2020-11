Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit CNN, Joe Biden conduce cursa electorala in Pennsylvania, desi victoria nu e inca sigura. Daca ar cistiga in acest stat, Biden ar obtine 20 de voturi electorale care l-ar propulsa direct la Casa Alba, in functia de presedinte al Statelor UNite ale Americii. CNN urmeaza sa anunte proiectii si…

- Un purtator de cuvant al lui Joe Biden, candidatul democrat la presedintia SUA, a amenintat vineri sa-l "expulzeze" pe Donald Trump de la Casa Alba daca el va refuza sa-si recunoasca infrangerea, care pare din ce in ce mai probabila, informeaza AFP.Joe Biden, 77 de ani, este vineri la un pas…

- ALEGERI SUA 2020 Dupa numararea a 95% dintre voturi, Biden a castigat un avans de 5.587 fata de contracandidatul sau. Pennsylvania este un stat-cheie in aceste alegeri. Trump nu poate fi reales presedinte daca nu obtine o victorie aici, fiind vorba despre un stat care desemeneaza 20 de mari…

- Președintele SUA, Donald Trump, in prima zi a Convenției Naționale a Partidului Republican, din Charlotte, Carolina de Nord, scrie Digi24. Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a acceptat joi seara, in gradinile Casei Albe, nominalizarea drept candidat al Partidului Republican pentru un nou mandat…

- Prima doamna a SUA și Ivanka Trump au ajuns in atenția internauților, dupa un schimb de priviri de la Convenția Republicanilor, in cadrul careia Donald Trump a fost nominalizat oficial drept candidat pentru un nou mandat. Presa de peste Ocean a scris in repetate randuri despre rivalitatea dintre prima…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, a anuntat joi ca isi va relua campania pe teren in statele-cheie inaintea prezidentialelor de la 3 noiembrie, trecand peste pozitia sa de mare prudenta in fata pandemiei de COVID-19, scrie AFP.Mult mai prezent pe teren, adversarul sau, presedintele…

