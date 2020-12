Ce se întâmplă dacă te infectezi după prima doză de vaccin anti-COVID A mai ramas puțin timp pana la inceperea campaniei de vaccinare anti-COVID in Romania. Multa lume se intreaba ce se intampla daca te infectezi dupa prima doza de vaccin. Raspunsul vine din partea dr. Valeriu Gheorghița, președintele Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19. Campania de vaccinare ar putea sa inceapa și in Romania la finalul lunii decembrie. Primele persoane care vor fi vaccinate sunt lucratorii sanitari din zece spitale aflate in prima linie. Vor urma persoanele din categoriile vulnerabile și apoi restul populației. „Circa 11 milioane… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19, medicul militar Valeriu Gheorghița, a explicat ce se intampla daca o persoana care s-a vaccinat cu prima doza se infecteaza cu coronavirus inainte sa apara efectul de protecție al serului, noteaza Digi 24.Valeriu Gheorghița a precizat ca,…

- Campania naționala de vaccinare este aproape de linia de start, iar autoritațile preconizeaza ca primele doze de vaccin anti-COVID-19 vor sosi în România în ultimele zile ale acestui an. Având în vedere ca…

- Benjamin Netanyahu, premierul statului Israel, a devenit sambata primul cetatean din aceasta țara care se vaccineaza impotriva COVID-19 si le-a cerut conationalilor lui sa-si depaseasca temerile si scepticismul, cu o zi inaintea lansarii oficiale a campaniei de vaccinare impotriva noului coronavirus,…

- Jair Bolsonaro, președintele Braziliei, a lansat un atac oficial impotriva vaccinurilor anti-Covid-19, fara a ezita sa asigure ca vaccinul Pfizer i-ar putea transforma pe cei care se vaccineaza in „femei cu barba” sau „crocodili”, relateaza AFP. „In contractul Pfizer, este foarte clar: nu suntem raspunzatori…

- In categoriile de persoane care vor fi vaccinate anti-COVID conform strategiei nu au fost incluși și copiii de pana in 16 ani pentru ca „nu exista o indicație de utilizare”, spune medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare in Romania. „Pentru persoanele care au sub 16 ani nu exista,…

- Primele doze de vaccin anti-COVID-19 ar putea fi livrate in Romania intre Craciun și Anul Nou, a spus la Digi24, Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare. Medicul militar a parecizat ca primele vaccinuri impotriva COVID-19 ar putea fi administrate in Romania tot intre Craciun…

- Publicul american va incepe sa primeasca vaccinul coronavirus Pfizer / BioNTech de luni, dupa ce acesta fost autorizat de urgența pentru utilizare, au anunțat oficialii americani, citați de BBC. Primele trei milioane de doze de vaccin vor fi expediate „in toate statele” in acest weekend, a…

- Spania va începe un program de vaccinare la scara larga împotriva coronavirusului în ianuarie și se așteaza sa acopere o parte substanțiala a populației în șase luni, a declarat duminica premierul Pedro Sanchez, relateaza Reuters. El a spus ca Spania și Germania sunt…