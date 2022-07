Stiri pe aceeasi tema

- Daca și tu pui o lingura de detergent in coșul de gunoi și il lași peste noapte vei descoperi un truc cu adevarat minunat. Coșul de gunoi poate fi sursa unui miros tare neplacut din casa ta. Trucul cu detergent te ajuta in aceasta situație, mai ales vara, cand mirosul coșului de gunoi devine mai […]…

- Exista multe trucuri utile pentru viața de zi cu zi a gospodinelor. Ai incercat vreodata sa pui o bucata de vata in coșul de gunoi? Puține persoane știau ce se intampla. Te va scapa de o problema cu care multe persoane se confrunta.

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca roșiile și castraveții sunt la mare cautare in acest sezon estival! Ei bine insa, știm ca au o mulțime de vitamine și beneficii, insa cu siguranța nu te-ai intrebat ce se intampla cu corpul tau cand mananci castraveți. Cu siguranța nu știai aceste lucruri!

- Ceiurile sunt cele mai naturiste remedii impotriva multor afecțiuni, dar știai ce se intampla daca bei ceai de sunatoare seara, inainte de a te pune sa dormi? Deșii beneficiile pe care le are sunt miracoloase, puțini știu ce efecte are aceasta planta atunci cand este consumata la o ora tarzie.

- Cartofii sunt preferații tuturor. Ei pot fi consumați in fel și chip: prajiți, copți, trași la tigaie dupa ce au fost fierți sau doar fierți in apa. De asemenea, exista nenumarate rețete in care ii regasim, dar cel mai important este modul in care ii gatim. Primii pași iți arata daca preparatul tau…

- Colectivul Universitații de Stat din Tiraspol a publicat o scrisoare adresata ministrului Educației și Cercetarii, Anatolie Topala, in care declara ca se simt „neglijați și aruncați la coșul de gunoi” și anunța ca vor apela la organismele internaționale, pentru a-și apara dreptul constituțional, statutul…

- Pepenele roșu, dar și cel galben este unul dintre cele mai iubite fructe din sezonul cald. Multa lume il mananca vara cu tot cu samburi, deoarece este dificil sa stai sa scoți samburii din el. Ei bine, iata ce se intampla in corpul tau atunci cand inghiți samburii de la pepene! Cu siguranța nu știai…

- Spalatul rufelor este un lucru pe care toate gospodinele il fac aproape zilnic. Exista, insa, un truc care te va scapa pentru totdeauna de o grija in plus in legatura cu rufele. Folosirea unui șervețel umed in tipul spalarii face minuni, dar puține persoane cunosc acest truc. Vezi la ce este folositor…