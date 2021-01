Ce se întâmplă dacă o persoană se infectează cu coronavirus după ce a primit prima doză de vaccin anti-COVID: anunțul lui Valeriu Gheorghiță Coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva coronavirusului, Valeriu Gheorghița, a declarat marți ca studiile arata ca o persoana care se infecteaza cu Covid-19 dupa ce a primit prima doza de vaccin trebuie sa aștepte sa se vindece și la circa o luna poate face rapelul sau poate relua schema de vaccinare de la inceput. “Chiar astazi am emis o instructiune in acest sens. Daca o persoana este depistata, daca este diagnosticata cu infectie SARS-CoV-2 dupa efectuarea primei doze, evident ca se asteapta vindecarea bolii si la un interval de circa o luna de zile se poate efectua rapelul sau se reia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei privind vaccinarea anti-COVID, anunta ca in cazul unei persoane care se infecteaza dupa prima doza de vaccin se asteapta vindecarea, iar daca se depaseste 6 saptamani se reia schema complet, informeaza Agerpres . Valeriu Gheorghita a precizat ca a emis o instructiune…

- Coordonatorul campaniei privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2, dr. Valeriu Gheorghita, a precizat marti ca studiile arata ca o persoana infectata dupa ce a fost imunizata prima oara trebuie sa astepte vindecarea si la circa o luna poate face rapelul sau poate relua schema de vaccinare complet. „Chiar…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița, a anunțat ca Romania are in prezent un deficit de 117.000 de doze de vaccin impotriva coronavirusului. Din acest motiv, incepand cu data de 28 ianuarie, se decaleaza cu zece zile toate persoanele programate care deservesc activitați esențiale.…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a transmis, vineri, ca, avand in vedere scaderea numarului de doze de vaccin primite de Romania in 18 ianuarie, exista o diferenta intre numarul de doze de vaccin disponibile si numarul de persoane programate…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID din Romania, medicul Valeriu Gheroghița, a explicat, la Digi 24, ca tipul de vaccin, Pfizer sau Moderna, care va fi administrat unei persoane va fi decis personalul medical din centrul de vaccinare. Asta in condițiile in care dupa vaccinul Pfizer, Romania…

- Miercuri va ajunge in Romania prima tranșa de vaccin anti-Covid dezvoltat de compania Moderna. Medicul militar Valeriu Gheorghița, cel care coordoneaza campania de vaccinare impotriva Covid-19 in Romania, a anunțat cine va decide ce tip de vaccin va fi administrat fiecarei persoane in parte, dar și…

- Prima transa de vaccin anti-Covid, produs de compania Moderna, va sosi miercuri in Romania. In acest context, medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare, a explicat cine va decide ce tip de vaccin va fi administrat fiecarei persoane, dar și cum vor fi distribuite dozele in centrele…

- Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19, medicul militar Valeriu Gheorghița, a explicat ce se intampla daca o persoana care s-a vaccinat cu prima doza se infecteaza cu coronavirus inainte sa apara efectul de protecție al serului, noteaza Digi 24.Valeriu Gheorghița a precizat ca,…