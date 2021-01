Stiri pe aceeasi tema

- Varianta de coronavirus depistata in Marea Britanie continua sa se raspandeasca in intreaga lume si era prezenta saptamana trecuta in 60 de tari si teritorii, cu 10 mai mult decat la data de 12 ianuarie, a declarat miercuri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS).Varianta sud-africana, care, la fel ca…

- Numarul tarilor si teritoriilor in care se gaseste in prezent varianta de coronavirus depistata initial in Marea Britanie este de 50, in timp ce in 20 de state a fost identificata varianta detectata initial in Africa de Sud, conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), informeaza miercuri AFP,…

- Numarul tarilor si teritoriilor in care se gaseste in prezent varianta de coronavirus depistata initial in Marea Britanie este de 50, in timp ce in 20 de state a fost identificata varianta detectata initial in Africa de Sud, conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), informeaza miercuri AFP, preluata…

- Primul caz de COVID-19 cu noua tulpina din Marea Britanie a fost confirmat in Romania. Este vorba despre o femeie din Giurgiu care nu a calatorit in strainatate și care nu este internata, avand o forma foarte ușoara și fiind tratata la domiciliu, a confirmat medicul Catalin Apostolescu, purtatorul de…

- Oficialii londonezi sunt acuzați de un expert italian in sanatate ca au ascuns in mod intenționat noua tulpina de coronavirus. Expertul virusolog Walter Ricciardi, care consiliaza executivul de la Roma, a criticat Londra pentru ca „a pastrat tacerea” timp de luni de zile in ceea ce privește noua tulpina…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a vorbit la Digi 24 despre noua tulpina a coronavirusului care a starnit ingrijorare in lume și care a dus la anularea unor zboruri. „Tulpina are o contagiozitate mai mare, nu inseamna ca crește șansa ca cei care se imbolnavesc sa aiba o forma mai grava prin noua tulpina, ea…

- Noua mutație a coronavirusului, detectata in Marea Britanie, se transmite mai ușor dar poate fi ținuta sub control la fel ca și celelalte tulpini, susțin oficiali ai Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), conform Agerpres, care citeaza DPA. ''Situatianu este scapata de sub control, dar nici nu poate…

- O noua tulpina de COVID-19 identificata in Marea Britanie se poate raspandi mai repede decat versiunea deja cunoscuta si se depun eforturi urgente pentru a se confirma ca aceasta nu provoaca o rata de mortalitate mai ridicata, a declarat sambata Chris Whitty, seful serviciilor medicale din Anglia, relateaza…