Ultimul dosar in care mai este judecat fostul deputat Sebastian Ghita, fugit in Serbia a fost restituit DNA, potrivit unei decizii a Tribunalului Prahova. Acesta este dosarul in care Sebastian Ghita a fost trimis in judecata pentru trafic de influenta si instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata, la mijloc fiind vorba de mai multe contracte din domeniul IT primite de doua dintre firmele sale de la diverse autoritati publice.„In temeiul art. 346 alin.(3) lit.a) Cpp raportat la art. 346 alin.(4) ind.1 Cpp cu referire la art.345 alin.(3) Cpp, dispune restituirea cauzei nr.245/P/2018 la…