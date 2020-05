Stiri pe aceeasi tema

- CFR Calatori a anulat si a modificat circulatia mai multor trenuri care circulau inspre si dinspre municipiul Suceava, in urma instituirii carantinei de catre Guvern, anunța CFR Calatori. Unele trenuri cu destinația Suceava vor opri in statiile dinaintea zonei in carantina, altele sunt redirectionate…

- In timp ce majoritatea transportatorilor au sistat aproape total cursele, CFR Calatori menține trenuri pe toate rutele, atat cele din Suceava, cat și cele de lung parcurs. Deși numarul de curse a fost redus, se fac eforturi pentru ca oamenii care au urgențe deosebite sa aiba o varianta de ...

- CFR Calatori anunta ca suspenda temporar circulatia unor trenuri CFR Calatori anunta ca, de miercuri, suspenda temporar circulatia unor trenuri în trafic intern. Într-un comunicat se precizeaza ca, totusi, vor ramâne în circulatie atât trenurile de naveta, pentru…

- Mai multe trenuri de calatori care circula pe relatia cu Ungaria, pe la Curtici, au fost suspendate de CFR Calatori dupa ce tara vecina si-a inchis granitele in vederea combaterii raspandirii coronavirusului, potrivit news.ro.CFR Calatori suspenda temporar circulatia trenurilor in trafic international…

- CFR Calatori suspenda temporar circulatia unor trenuri internationale cu destinatiile Bulgaria, Ungaria si Republica Moldova, in vederea combaterii raspandirii infectiei cu Covid-19, informeaza compania intr-un comunicat remis luni. Incepand de marti, 17 martie, de comun acord cu administratia feroviara…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a desfasurat la nivel national o serie de actiuni de control care au vizat conditiile de transport pe caile ferate, precum si serviciile de alimentatie oferite consumatorilor.

- Un tren de marfa a deraiat miercuri, 12 februarie, in jurul orei 13.00, langa Gara Rosiori, judetul Teleorman. Toate trenurile care au plecat din Craiova, dar si cele care veneau dinspre Bucuresti si urmau sa ajunga in Timisoara au stationat ore intregi in gari de pe traseu.

- Noul director general al CFR Calatori, Dan Costescu, a demarat o indrazneata campanie de suplimentare a capacitatii de transport a trenurilor de pe rutele foarte solicitate, in zilele cu trafic peste medie. Dupa suplimentarile masive de pe ruta București-Brașov, care au fost foarte bine primite de ...