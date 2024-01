Stiri pe aceeasi tema

- Legenda rock'n'roll Elvis Presley va reveni pe scena la sfarsitul anului 2024, la Londra, sub forma unei holograme, intr-un spectacol imersiv creat cu ajutorul inteligentei artificiale, au anuntat joi creatorii sai, informeaza AFP.

- Piața forței de munca trece prin schimbari semnificative, in special in sectorul tehnologic. In mod surprinzator, chiar și profesioniștii din domeniul IT risca sa iși piarda locul de munca in favoarea algoritmilor, deoarece inteligența artificiala (AI) exceleaza in programare.

- Intr-o veste cu adevarat revoluționara, se anunța ca in 2024 va deveni operațional supercomputerul neuromorfic DeepSouth, proiectat pentru a simula creierul uman! Acest supercomputer neuromorfic, dezvoltat in colaborare cu giganții tehnologici precum Intel și Dell, este așteptat sa desfașoare aproximativ…

- Folosirea inteligenței artificiale in UE va fi reglementata de actul legislativ privind IA, prima lege cuprinzatoare pentru IA din lume. In cadrul strategiei sale digitale,... The post UE pregatește prima lege privind folosirea inteligenței artificiale (IA). Au fost identificate riscuri inacceptabile…

- Inainte ca Sam Altman sa fie, timp de patru zile, inlaturat de la șefia OpenAI, cațiva cercetatori din companie au trimis board-ului de conducere o scrisoare despre o descoperire capitala in AI care ar putea fi un „pericol pentru umanitate”, scrie Reuters, citand doua surse apropiate discuțiilor. Proiectul…

- Summitul IA & Security, organizat cu mare pompa de Regatul Unit, a luat sfarșit joi, 2 noiembrie la Bletchley Park, in Anglia. Guverne și intreprinderi au cazut de acord „sa lucreze impreuna in chestiuni privind securitatea noilor modele ale inteligenței artificiale inaintea lansarii lor”. Corespondentul…

- China, SUA, UE si alte circa 20 de tari au semnat miercuri in Marea Britanie "declaratia de la Bletchley" pentru dezvoltarea inteligentei artificiale (AI) sigure, la primul summit international dedicat acestei tehnologii care cunoaste o dezvoltare fulminanta, relateaza AFP și Agerpres.Uniunea Europeana…

- Rishi Sunak, premierul Marii Britanii, a avertizat joi despre riscurile inteligentei artificiale, inaintea unui summit unde Marea Britanie și-a propus sa joace un rol global in modelarea felului in care este proiectata siguranta legata de aceasta tehnologie, transmite CNBC. Sunak a spus intr-un discurs…