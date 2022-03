Stiri pe aceeasi tema

- Unul din cei mai mari jucatori pe piața de servicii de telefonie mobila, grupul german Deutsche Telekom, a anunțat astazi noua strategie pentru 2022. Un prim pas, spun oficialii companiei, este schimbarea logo-ului. Noua imagine a companiei va fi prezentata oficial la Barcelona, pe 28 februarie, in…

- Galatasaray, club la care evolueaza internaționalii Alexandru Cicaldau (24 de ani) și Olimpiu Moruțan (22 de ani), are probleme pe toate planurile. Galatasaray traverseaza cel mai slab sezon din istoria clubului. Dupa 25 de etape, gruparea „Cim-bom” ocupa locul 13 și are doar 3 puncte deasupra locurilor…

- Conform regulilor stabilite de de Ministerul Educației, școlile raman deschise doar in cazul in care gradul de ocupare al paturilor de spital destinate bolnavilor de Covid-19 este sub 75%. Potrivit secretarului de stat din Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, in momentul de fața, la nivel național, rata…

- Anamaria Prodan e in plin divorț de Laurențiu Reghecampf, iar in februarie aceștia urmeaza sa se intalneasca la tribunal la primul termen in ceea ce privește separarea. Pana atunci insa iata ca se pare ca in viața impresarei rasare din nou soarele sau cel puțin asta vrea sa dea de ințeles diva. Vedeta…

- Brigitte Pastrama a trecut printr-o perioada grea, iar vedeta a decis ca e timpul pentru o schimbare. Ea marturisește ca ultimele luni au fost extrem de dificile pentru ea, iar de aici au aparut și problemele de sanatate.

- Astazi e o zi mare in familia Ancai Serea și a lui Adrian Sina. Vedeta a anunțat cu bucurie ca fiica lor, Ava, iși sarbatorește ziua de naștere. Ea a transmis un mesaj emoționant pe Instagram.

- Tanczos Barna a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca in cateva zile va fi finalizat programul Rabla pentru versiunea 2022-2024. "In 2022 sigur nu va exista o taxa auto, taxa de mediu sau taxa de prima inmatriculare. Printre altele, din acest motiv, de cateva saptamani bune lucram la eficientizarea…