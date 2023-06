Stiri pe aceeasi tema

- O noua oferta din partea Guvernului a fost lansata catre sindicate sambata seara. Urmeaza ca sindicaliștii sa dea un raspuns pana maine la ora 9.00. Maine la ora 10.00 este programata o ședința de Guvern. Guvernul a venit cu oferta de majorare cu 25% a salariilor, potrivit unui mesaj intern al presedintelui…

- Marius Nistor, președintele FSI Spiru haret: Greva continua!Marius Nistor, presedintele Federatiei Sindicatelor din Invatamant Spiru Haret, le-a precizat sambata jurnalistilor ca greva din educatie continua. Guvernul a propus, in cadrul discutiilor de vineri, o majorare salariala de 45% din cresterile…

- Ministrul Educației, Ligia Deca, a anunțat ca 15.000 de cadre didactice au renunțat la greva. Sunt peste 170 de scoli in care s-au reluat cursurile, susține ministrul Educației. Chiar si asa, mai sunt inca in greva generala mai mult de jumatate din angajații din invațamant. Sindicatele din educatie…

- Sindicatele din Educație au anunțat ca greva profesorilor continua pana cand le sunt rezolvate solicitarile privind atat salariile, cat și „viitorul educației”. Ei acuza ca modul in care Guvernul a reacționat la protestul lor „ne face sa credem ca, dupa ce se va incheia aceasta greva, vor reveni la…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a declarat luni, 29 mai, dupa negocierile purtate alaturi de ministrul Muncii, Marius Budai, cu sindicaliștii din Educație, ca nu va exista niciun elev fara situatie incheiata si fara posibilitatea sa dea examenele, daca se afla in clasa a VIII-a sau a XII-a.„Exista…

- UPDATE – Sindicatele au respins oferta Guvernului, a declarat cu puțin timp in urma Marius Nistor, liderul Federației ”Spiru Haret”. Greva continua. Este decizia cadreleor didactice, susțin sindicaliștii. Guvernul doreste sa creasca salariile profesorilor si le va creste, a declarat joi purtatorul de…

- Greva generala din educație a intrat joi, 25 mai, in a patra zi. Astazi este așteptata o decizie a sindicaliștilor cu privire la noua oferta facuta de Guvern care consta in acordarea unor carduri valorice cu suma de 2.500 de lei, in doua tranșe. Dupa peste patru ore de discuții, sindicaliștii au spus…

- Azi se reiau negocierile inaintea grevei generale din invațamant care a fost anunțata pentru luni. La ora 10.00, sindicaliștii vor ajunge la ministerul Educației pentru a discuta cu ministrul Ligia Deca despre contractul colectiv de munca. Liderii sindicatelor din invațamantul preuniversitar au anunțat…