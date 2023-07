Nou ministru al Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a dezvaluit o serie din prevederile noii legi a salarizarii, care in prezent se afla in discuție cu Banca Mondiala pentru a pregati simulari de impact. „Avem deja pregatit proiectul de lege . Trei variante de anexe in cazul profesorilor, dar și pe intreaga lege. Banca Mondiala lucreaza deja la un impact bugetar pe aceste variante, iar la final variantele vor fi prezentate coaliției pentru a alege una dintre ele și, bineințeles, Comisiei Europene”, a declarat Simona Bucura-Oprescu, intr-o intervenție la Antena 3. Oficialul e notat apoi cum a crescut…