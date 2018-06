Stiri pe aceeasi tema

- Averea lui Donald Trump a scazut la 2,8 miliarde de dolari, un declin de 100 de milioane de euro in utlimul an, dupa ce turnul care-i poarta numele de pe Fifth Avenue si terenurile de golf si-au pierdut din profitabilitate, potrivit Bloomberg. Scaderea, a doua in doi ani, este bazata pe…

- Dictatorul nord-coreean, Kim Jong-un, s-a plans ministrului de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, de „hegemonia SUA”, in timp ce unul dintre locotenentii sai de varf a facut o vizita la New York pentru a pregati un viitor summit cu presedintele american Donald Trump, scrie The Guardian, informeaza news.ro.…

- Scena politica din SUA este divizata profund, in aceasta perioada, intre partizanii lui Donald Trump și establishment-ul sedimentat in ultimele decenii prin bipartidismul din Washington DC. Trump a caștigat alegerile tocmai prin fructificarea imaginii de outsider in raport cu politicienii de profesie…

- Președintele SUA Donald Trump a avertizat miercuri Federația Rusa cu iminența unui atac asupra Siriei, unde se afla militari ruși, ca urmare a unui presupus atac chimic asupra populației civile, comandat de regimul președintelui Bashar Al-Assad. Trump a reacționat astfel la un avertisment al Moscovei,…

- Persoanele fizice nu pot produce momentan energie electrica, intrucat Ministerul Finantelor nu stie cum sa impoziteze aceasta activitate, iar situatia este efectiv ridicola, a declarat, miercuri, ministrul Energiei Anton Anton, citat de Agerpres. Declarații Anton Anton: “Am ajuns la energie electrica…

- Fostul deputat Vlad Cosma și tatal acestuia, Mircea Cosma, vor fi rejudecați. Decizia luata luni de un complet de cinci judecatori al Curții Supreme este definitiva. Vom reveni cu detalii. The post Curtea Suprema: dosarul familiei Cosma va fi rejudecat appeared first on Știri online, ultimele știri,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, s-a prezentat, miercuri dimineața, la Curtea Suprema, unde va fi audiat in calitate de inculpat in dosarul in care este acuzat de instigare la abuz in serviciu si la fals intelectual in legatura cu angajarea fictiva la DGASPC Teleorman. La intrare in sediul instantei…

- Președintele SUA Donald Trump l-a demis pe Secretarul de Stat Rex Tillerson și l-a inlocuit cu directorul CIA Mike Pompeo. Anunțul a fost facut pe Twitter. Trump i-a mulțumit lui Tillerson pentru activitate și a transmis ca Pompeo va face o ”treaba fantastica” (“a fantastic job”). Stirea Trump il…