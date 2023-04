Ce se face de Florii pentru noroc și bunăstare. Toți credincioșii trebuie să aibă asta la intrarea în casă An de an, cu o saptamana inainte de Paște, creștinii ortodocși sarbatoresc Floriile. In acest an, Floriile pica in data de 9 aprilie. Aceasta sarbatoare reprezinta una din cele 12 sarbatori imparatești din cursul anului bisericesc și este așteptata cu mare nerabdare de catre credincioși. Ca orice sarbatoare cu cruce roșie, și aceasta are o […] The post Ce se face de Florii pentru noroc și bunastare. Toți credincioșii trebuie sa aiba asta la intrarea in casa appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe 9 aprilie 2023, creștinii ortodocși sarbatoresc Floriile, sarbatoarea ce semnifica Intrarea Domnului in Ierusalim. Denumita și Duminica Floriilor, aceasta zi reprezinta și inceputul sarbatorilor pascale si se praznuieste intotdeauna cu o saptamana inainte de Paste. In plus, pe 9 aprilie trimitem…

- Tradiții și obiceiuri de Paște la catolici. Paștele catolic, cunoscut și sub numele de Duminica Invierii, este cea mai importanta sarbatoare creștina care celebreaza invierea lui Iisus Hristos din morți. Este un moment de mare bucurie și sarbatoare in Biserica Catolica și este celebrata in prima duminica…

- Pe 9 aprilie, credinciosii ortodocsi sarbatoresc Duminica Floriilor, cea mai importanta sarbatoare de dinainte de Paste. In aceasta zi cu cruce roșie, romanii care au ținut post, dar și cei care nu au postit, au dezlegare la peste, dar puțini știu ce semnifica acest lucru. Iata ce este bine sa mananci…

- In doar cateva zile romanii vor celebra Floriile 2023, sarbatoare religioasa care vine insoțita de mai multe tradiții și obiceiuri frumoase. Așadar, care este alimentul pe care sa il consumi neaparat de Florii, pentru a avea noroc tot anul. Mananca acest aliment de Florii 2023 și vei fi sanatos tot…

- Cu o saptamana inainte de Paște, creștinii ortodocși sarbatoresc Floriile. Una dintre cele mai importante sarbatori din an, care marcheaza intrarea lui Iisus Hristos in Ierusalim. La fel de importante sunt și zilele premergatoare acestei sarbatori, in care sunt interzise cu desavarșire anumite obiceiuri.…

- DIGI RCS & RDS da lovitura inainte de Paste. Cu ocazia Sarbatorilor Pascale, compania lanseaza campania „Sarbatoare la portare”, prin care vrea sa aduca motive de bucurie clienților. Care este oferta pusa la bataie de companie pentru romani, preturile sunt mai mici ca niciodata. DIGI, oferte atractive…

- Crestinii catolici sarbatoresc duminica, 2 aprilie, Floriile catolice. Aceasta sarbatoare pica inainte cu o saptamana de Paste. Anul acesta Floriile catolice pica maine, pe 2 aprilie, si ca in fiecare an, bisericile catolice vor fi neincapatoare, celebrand aceasta importanta sarbatoare.Ramurile pe care…

- Sarbatoare mare pentru creștinii de pretutindeni! In fiecare an, pe 30 ianuarie, sunt sarbatoriți Sfintii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul si Ioan Gura de Aur. Citește in randurile de mai jos rugaciunea catre cei trei mari sfinți, care te poate ajuta cu orice problema.