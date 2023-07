Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 9 iulie, la Leordeni, la parohia Nicolae Kretzulescu, care, cu mandrie, poarta numele celui care de trei ori a fost prim ministru al Romaniei, va avea loc un eveniment deosebit pentru comunitate. Citește și https://jurnaluldearges.ro/nicolae-kretzulescu-si-mosia-de-la-leordeni-16499/ Incepand…

- Duminica, 18 iunie, a Sfintilor Romani, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, a oficiat, in sobor de ierarhi, slujba de resfintire a bisericii cu hramul „Sfantul Dumitru” din localitatea Floresti, Arhiepiscopia Vadului, Feleacului si Clujului, impreuna cu Inaltpreasfintitul…

- Joi, 15 iunie, la ora 12, in localitatea argeșeana Radești, a inceput slujba de inmormantare a lui Constantin Nicolescu, fost lider al PSD Argeș și al Consilului Județean Argeș. Slujba religioasa, oficiata de cel puțin zece preoți – mulți alții n-au mai avut loc in lacașul sfant – are loc in micuța…

- • Amplele lucrari de reparatii capitale ale lacașului au durat mai bine de un deceniu și au costat un milion de euro Nicoleta Dumitrescu Unul dintre cele mai vechi lacașuri de cult din Ploiești, Biserica ”Maica Precista”, va fi la acest sfarșit de saptamana in mare sarbatoare. Dupa lucrari ample de…

- Bucurie in comuna buzoiana Maracineni, acolo unde credincioșii au participat la slujba oficiata de Inaltpreasfințitul Parinte Arhiepiscop Ciprian, urmata de sfințirea casei praznicale și a capelei mortuare. Duminica, 23 apriilie 2023, la biserica „Sfantul Mare Mucenic Gheorghe” din satul Capațanești,…

- SAMBATA MARE // Sambata Mare este ultima zi in care se mai fac pregatiri pentru Paște. De obicei, se Sambata mare se sacrifica mielul, care este simbolul lui Iisus in tradiția creștina. Atunci cand Iisus a murit pe cruce pentru mantuirea lumii ca un miel nevinovat, a fost numit "Mielul lui Dumnezeu",…

- Președintele rus a participat, in noaptea de sambata spre duminica, la liturghia de Inviere oficiata de Patriarhul Kiril, la Catedrala Mantuitorului Hristos, relateaza agenția rusa TASS.Vladimir Putin a aparut la biserica in jurul miezului nopții. Imbracat intr-un costum inchis la culoare, cu o camașa…

- FOTO: Sute de oameni au participat la slujba din Vinerea Mare de la Cugir. Au inconjurat biserica, cu Sfantul Epitaf Sute de credincioși au participat vineri seara, la Denia Prohodului Domnului oficiata la catedrala ortodoxa din Cugir. Inca de la ora 18.00, credincioșii s-au adunat la biserica. Au aprins…