- Xavi, antrenorul Barcelonei, a analizat infrangerea echipei sale in El Clasico, 1-2 cu Real Madrid. Catalanii au dominat o mare parte din meci, insa Real a caștigat in prelungiri, can Bellinghama reușit „dubla”, cu noroc, din aproiere. primul gol al englezului a fost o bijuterie de la distanța. Xavi…

- Fundașul Alejandro Balde (19 ani) s-a accidentat la naționala Spaniei și se alatura lui Pedri, Kounde, Lewandowski, Lamine, Raphinha și De Jong pe lista jucatorilor cu probleme de sanatate ai Barcelonei. FC Barcelona pare sa se fi „casatorit” cu ghinionul. Unul dupa altul, titularii lui Xavi Hernandez…

- Girona FC a caștigat cu Mallorca, scor 5-3, și a urcat pe primul loc in La Liga. Gruparea catalana are un start impresionat de sezon, cu 16 puncte in 6 etape jucate. Girona, club inființat in 1930 și revenit in La Liga in 2022, scrie istorie. Pentru prima data de la inființare, echipa catalana a ajuns…

- Barcelona primește azi vizita celor de la Celta Vigo, intr-un meci din etapa a 6-a din La Liga. Meciul va incepe la 19:30 și va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe PrimaSport, OrangeSport și DigiSport. ...

- Echipa spaniola Alaves, cu Ianis Hagi titular, a fost invinsa vineri, pe teren propriu, scor 0-2, de formatia Athletic Bilbao, in etapa a cincea din La Liga, scrie news.ro.Antrenorul gazdelor, Luis Garcia Plaza, a inceput meciul impotriva lui Athletic Bilbao cu Ianis Hagi titular. Acesta a avut actiuni…

- Echipa spaniola Valencia a invins sambata, pe teren propriu, scor 3-0, gruparea Atletico Madrid, in etapa a cincea din La Liga.Valencia a dominat echipa lui Simeone, iar Hugo Duro a reusit o dubla, marcand in minutele 5 si 34. Javier Guerra a stabilit scorul final in minutul 54 si Valencia este pe…

- Imprumutat de Rangers la Alaves, Ianis Hagi este prezentat de cotidianul basc Noticias de Alava drept „unul dintre jucatorii cu cea mai mare perspectiva in La Liga”. Marca il considera „turc” pe internaționalul nostru datorita locului nașterii: Istanbul. Va fi noul numar 10 al lui „El Glorioso”. ...

- Pandurii se antreneaza pe Bloomfield la doar cateva zile dupa ce Barcelona si Messi s-au pregatit acolo! Catalanii au fost intr-un tur al pacii in Palestina si Israel. Pandurii incearca o victorie in fieful celor de la Hapoel, echipa care in ciuda s...