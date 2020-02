Stiri pe aceeasi tema

- Iana este vânzatoare la unul dintre magazinele din Capitala. E divorțata de 3 ani și are de crescut doi copii, iar pe pensia alimentara a ”fostului” nu se poate baza. Așa ca i-a cerut șefei sa-i dea și ture în weekend pentru ca are nevoie de bani. Iana este unul din cele peste…

- Romania a intrat oficial in procedura de deficit excesiv, arata un raport al Comisiei Europene, care sustine ca declansarea este justificata, deoarece tara noastra nu a raspuns prin actiuni eficiente la niciuna dintre recomandarile trimise bianual de Bruxelles.

- Potrivit unei directive europene aprobate in luna august 2019, angajații ce au copii mici ar putea avea un program flexibil la serviciu, scrie digi24. Astfel, autoritațile din statele membre au termen pana in august 2022 sa transpuna actul european in legislațiile naționale, potrivit mediafax. Actul…

- Ministrul Mediului Costel Alexe a convocat joi o noua sedinta pe problema deseurilor, insa si la finalul acesteia a anuntat ca reprezentantii administratiei Bucurestiului nu au venit cu nicio solutie concreta, ceea ce ne pune in pericolul de a fi sanctionati de Comisia Europeana. Alexe s-a…

- Comisia Europeana a lansat de curand prima etapa a consultarii cu partenerii sociali (intreprinderile si sindicatele) cu privire la introducerea unui salariu minim garantat la nivelul intregii UE. Prin urmare, ce ar insemna introducerea acestei masuri pentru Romania, care ar fi formula de calcul si…

- Anul 2020, cel in care Clubul Oamenilor de Afaceri de Limba Germana din Transilvania de Nord (DWNT) implinește 10 ani de prezența in Cluj și in Romania, vine cu cu cateva schimbari de paradigma in funcționarea companiilor, schimbari ce poarta ”amprenta” modalitații de lucru germane. Eficientizarea este…

- Fostul ministru Razvan Cuc a postat duminica, pe Facebook, scrisoarea Comisiei Europene în care i se cer Guvernului clarificari cu privire la unele aspecte de mediu ale proiectului autostrazii Sibiu-Pitești, printre care o sprecie de insecta care traiește în zona, scrie Mediafax.Razvan…

- Premierul Ludovic Orban considera ca ar trebui crescuta varsta de pensionare pentru anumite categorii de angajati. Acesta a dat ca exemplu profesorii, care ar putea avea optiunea sa lucreze pana la 70 de ani. Eliminarea pensiilor speciale, in dezbatere la Comisia de Munca. Orban: Sustinem…