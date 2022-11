Stiri pe aceeasi tema

- ”Se lanseaza in curand. Twitter va permite organizatiilor sa identifice ce alte conturi Twitter sunt asociate cu ele”, a spus Musk intr-un tweet duminica. El nu a oferit alte informatii. Platforma de socializare si-a intrerupt vineri serviciul de abonament cu bifa albastra, anuntat recent, in valoare…

- “Verificarea extinsa va democratiza jurnalismul si va da puterea oamenilor”, a scris el duminica, pe Twitter. Multimiliardarul se lupta sa linisteasca asociatiile, agentiile de publicitate si chiar Organizatia Natiunilor Unite, care se tem de un val al discursurilor instigatoare la ura si dezinformare…

- Profilul de Twitter al rapperului Kanye West, care a fost suspendat pentru ca a postat comentarii antisemite, este din nou activ, la o zi dupa ce miliardarul Elon Musk a preluat proprietatea companiei de social media in urma tranzacției de 44 de miliarde de dolari. Rapperul, cunoscut acum sub numele…

- Aplicatia de mesagerie Whatsapp a devenit nefunctionala, marti, in jurul orei 10.00, problema tehnica fiind semnalata nu doar in Romania. Și-a revenit abia la ora 12.00 Aplicația de mesagerie a fost nefuncționala timp de doua ore in țara noastra. Se pare ca problemele au fost rezolvate rapid, deși nu…

- Aplicatia de mesagerie Whatsapp a devenit nefunctionala, marti, in jurul orei 10.00, problema tehnica fiind semnalata nu doar in Romania. Conform informațiilor, problemele Whatsapp au aparut acum cateva ore in Italia și in urma cu o ora au afectat și țara noastra. Nu exista nicio reacție oficiala din…

- Mark Zuckerberg a inceput anul cu o avere de 125 de miliarde, conform Bloomberg Billionaires Index. Dar de atunci a ajuns la 55,3 miliarde, Forbes emițand chiar o estimare de 53,4 miliarde.Meta, care deține Facebook, Instagram, WhatsApp și Oculus, a avut parte de 12 luni tumultoase dupa ce Zuckerberg…

- Mark Zuckerberg a inceput anul cu o avere de 125 de miliarde, conform Bloomberg Billionaires Index. Dar de atunci a ajuns la 55,3 miliarde, Forbes emițand chiar o estimare de 53,4 miliarde.Meta, care deține Facebook, Instagram, WhatsApp și Oculus, a avut parte de 12 luni tumultoase dupa ce Zuckerberg…

- Cine este al doilea cel mai bogat om din lume. Ce afaceri are indianul Gautam Adani! Elon Musk , creatorul SpaceX și Tesla, ramane cel mai bogat om din lume cu o avere de peste 277 de miliarde de dolari. Schimbari insa apar pe locul doi in topul bogaților lumii. Pana acum, acesta era ocupat de Jeff…