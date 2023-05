Stiri pe aceeasi tema

- Are 58 de ani, dar nu ii dai mai mult de 40. Iubirea pe care o traiește cu Iulian Gogan a schimbat-o radical pe Romanița Iovan, dar și stilul de viața pe care il duce și de la care nu se abate.Vedeta a intors toate privirile la Gala Atipic Beauty, organizata de Andreea Marin și centrata pe persoanele…

- Nu este pentru nimeni un secret faptul ca Oana Roman este foarte atenta atunci cand vine vorba de alimentație, iar datorita ambiției a reușit sa scape de kilogramele in plus. La ce a renunțat vedeta definitiv. Ce le-a marturisit fanilor ei pe o rețea de socializare.

- Flick și Denisa Filcea sunt mai fericiți ca niciodata de cand pe lume a aparut fiica lor, Eva Maria. Nu de puține ori, cei doi au fost intrebați daca iși doresc sa iși mareasca familia. De curand, Flick a vorbit despre acest subiect pe Instagram.

- Denisa Filcea trece prin momente triste. Vedeta și-a anunțat fanii de pe rețelele de socializare ca a pierdut un suflet drag ei, care i-a fost alaturi aproape un deceniu. Ce mesaj a transmis pe Instagram soția lui Flick.

- Theo Rose, in varsta de 25 de ani, și-a surprins fanii de pe contul de socializare, dupa ce a postat prima imagine cu ecografia baiețelului ei. Artista și Anghel Damian vor deveni in curand parinți.Artista mai are puțin pana cand va deveni mamica, iar de curand a trebuit sa mearga și la un control de…

- Denisa Filcea și soțul ei formeaza unul dintre cele mai iubite și apreciate cupluri din showbiz. Atat vedeta, cat și soțul ei, sunt activi in mediul online și au o mulțime de urmaritori pe rețelele de socializare. De curand, Denisa Filcea a raspuns curiozitaților unor fani și a vorbit despre motivul…

- In urma cu o zi, Denisa Filcea marturisea ca soțul sau se confrunta cu probleme de sanatate și ca weekend-ul trecut a fost unul incarcat, dupa ce omul de radio nu s-a simțit bine, așa ca soția sa i-a fost alaturi.