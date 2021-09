Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat joi seara, la RomaniaTV, ca PSD nu va depune moțiunea de cenzura impotriva guvernului Cițu, atata timp cat nu va avea garanția ca aduna suficiente voturi pentru ca aceasta sa fie adoptata, insa PSD va vota o moțiune depusa de AUR impreuna cu USR PLUS, informeaza…

- PSD a decis sa depuna motiunea de cenzura impotriva Guvernului Citu cand va avea cele 234 de voturi necesare pentru ca aceasta sa treaca, a anuntat presedintele formațiunii, Marcel Ciolacu. El precizeaza ca, in prezent, Opoziția dispune 204 voturi. „Din punctul nostru de vedere s-a ajuns prea departe.…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat duminica seara, la Romania TV, ca social-democratii vor depune o motiune de cenzura la adresa Guvernului Cițu la inceputul noii sesiuni parlamentare, mai precis dupa congresele PNL si USR PLUS care vor avea loc in septembrie. „O sa discut cu colegii mei.…

- Președintele PSD, buzoianul Marcel Ciolacu, s-a numarat printre spectatorii din tribunele Național Arena, la meciul de EURO 2020 pierdut de Franța in fața Elveției, la penalti. „Aseara, alaturi de alte zeci de mii de spectatori, am vazut ce inseamna sa lupți pana in ultima clipa. Sa fii epuizat, dar…

- Marcel Ciolacu a anuntat ca marti, la dezbaterea si votul asupra motiunii de cenzura, vor fi prezenti toti parlamentarii PSD. Ciolacu a declarat ca social-democratii mai au nevoie de 20 de voturi din arcul guvernamental pentru ca motiunea sa fie adoptata.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca marti, la dezbaterea si votul asupra motiunii de cenzura, vor fi prezenti toti parlamentarii social-democrati, iar pentru ca motiunea sa fie adoptata ar mai fi nevoie de 20 de voturi din arcul guvernamental. "PSD va fi prezent in integralitate maine (marti…

- • Ludovic Orban: Am luat decizia in PNL si in coalitie sa fim prezenti la motiunea de cenzura, dar sa nu votam Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni seara ca sunt sanse sa treaca motiunea de cenzura a social-democratilor, pentru ca Guvernul Citu este unul „ineficient”, iar directia in care…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni seara ca sunt sanse sa treaca motiunea de cenzura a social-democratilor, pentru ca Guvernul Citu este unul ineficient, iar directia in care merge acesta este una gresita. „Este pentru prima oara, dupa 30 de ani de democratie post-decembrista, cand o…