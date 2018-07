Stiri pe aceeasi tema

- Dupa mai multe editii de succes la Cluj-Napoca, cel mai mare eveniment de muzica retro din Romania, We Love Retro, vine si la Bucuresti, pe 13 iulie, la Arenele Romane. Unii dintre cei mai indragiti artisti ai...

- Aproximativ 600 de persoane, in momentele de varf, au protestat miercuri in Piata Unirii din Cluj-Napoca, impotriva PSD si a guvernului. Manifestantii au scandat 'Demisia', 'Fara penali', 'Jos, Dragnea, jos, esti un mafiot', 'Justitie, nu coruptie', 'Uniti…

- Cluj Pride, festivalul de vizibilitate al comunitații LGBTQ din Cluj ajunge la cea de-a doua ediție și se va desfașura pe parcursul a patru zile în perioada 20 - 24 iunie, în diferite locații din oraș. În cadrul evenimentelor, pentru prima data în…

- Circa 100 de tineri au donat sânge la o caravana mobila amplasata pe Bulevardul Eroilor din Cluj-Napoca pentru a primi un bilet gratuit de o zi la festivalurile Untold sau Neversea. Edy Chereji, director de marketing si comunicare Untold & Neversea, a declarat…

- Persoanele care doneaza sânge în cadrul unor caravane mobile din Cluj-Napoca, București, Iași, Timișoara, Brașov sau Constanța primesc și în acest an câte un bilet gratuit la Untold sau Neversea, iar cei care vor dona sânge în centre de transfuzii vor beneficia de…

- Intre 24 aprilie si 6 mai, Festivalul Filmului Francez face o mica revolutie pe marile ecrane din 9 orase din Romania (Arad, Brasov, Bucuresti, Buzau, Cluj-Napoca, Constanta, Iasi, Sfantu Gheorghe, Timisoara) cu cea de a 22-a sa editie al carei cuvant de ordine este "schimbare" - schimbare de idei,…