Ce salariu încasează un manipulant marfă la eMag Ce salariu incaseaza un manipulant marfa la eMag. Daca va doriți un job la eMag trebuie sa știți ca salariile sunt cat se poate de atractive. Un manipulant marfa de la Emag spre exemplu incaseaza lunar un salariu de 2700 RON + Bonuri de masa. Pe de alta parte, pentru postul de casier, un angajat primește un salariu net lunar de 1.600-1.700 de lei la care se mai adauga 200 de lei bonus, tichete de masa de 130 de lei și 200 de lei comision din vanzari; Consultantul de vanzari outbound caștiga 1.750 de lei net lunar, tichete de masa in valoare de 300 de lei și 500 de lei comision din vanzari, in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

