Ce salariu are un profesor la un liceu din București Salariile din invatamant sunt aproape triple fata de acum 10 ani. Profesorii sunt platiți in funcție de vechime și de grad. Salariul de baza poate ajunge pana la 5.517 lei Profesorii cu grad didactic I și studii superioare, cu vechime de peste 25 de ani au un salariu de baza de 5.517 lei. Daca vechimea este mai mica de 25 de ani, adica intre 20 și 25 de ani, respectivul profesor va fi platit cu 5.101 lei pe luna. Pentru profesorii cu vechime de 10-15 ani salariul este de 4.600, iar pentru profesorii cu 1 – 5 ani experiența, salariul de baza este de 4.372 lei pe luna. Gradul didactic face diferența… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

