- Carmen Iohannis, soția președintelui Klaus Iohannis, este profesor de limba engleza la Colegiul Național Gheorghe Lazar din Sibiu. Deși este cadru didactic, aceasta nu a participat la greva profesorilor, care a debutat pe 22 mai. Carmen Iohannis caștiga 3.440 lei pe luna ca profesor de engleza Carmen…

- Peste 15.000 de profesori marșaluiesc, marți dupa-amiaza, din Piața Victoriei spre Palatul Cotroceni in cadrul celui mai mare protest organizat in ultima perioada in București. In Piața Victoriei, profesorii au cantat, ironic, „O lume minunata”, melodia cu care Klaus Iohannis a fost intampinat la Sibiu…

- Profesorii din Dolj protesteaza astazi, timp de 2 ore, in Piața Mihai Viteazul din Craiova, in fața Prefecturii Dolj. Sutele de profesori adunați au cantat „O lume minunata” pentru Klaus Iohannis, melodie a artistului Mihai Constantinescu cu care a fost intampinat președintele de un cor de copii, joi,…

- Peste 1.000 de cadre didactice protesteaza, vineri dimineața, la Sibiu, la o zi distanța de colegii lor care au ieșit in strada, joi, cu zecile de mii, in Capitala și in mai multe orașe din țara și dupa vizita oficiala a lui Klaus Iohannis și a președintelui Germaniei Frank-Walter Steinmeier. „In data…

- Un grup de copii aduși la Sibiu, la vizita pe care Klaus Iohannis a facut-o alaturi de președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, a cantat o veche melodie compusa de Mihai Constantinescu, inainte de Revoluția din 1989, „O lume minunata”. Chiar daca elevii nu sunt la cursuri pentru ca profesorii…

- Carmen Iohannis, profesoara de limba engleza la Colegiul Gheorghe Lazar, nu este membru de sindicat, aratandu-și disponibilitatea de a continua sa mearga la școala. Carmen Iohannis, soția președintelui Klaus Iohannis și profesoara de engleza la o școala din Sibiu, a luat o decizie surprinzatoare in…

- Prima Doamna a Romaniei sfideaza greva colegilor din invațamant și nu li se alatura. Carmen Iohannis nu este membru de sindicat și nici nu a semnat lista. Potrivit lui Gabriel Negrea, directorului Colegiului Național Gheorghe Lazar din Sibiu, unde preda doamna Iohannis, mai mult de jumatate din profesorii…

