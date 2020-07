Guvernatorul BNR Mugur Isarescu primește un salariu lunar net de 44.500 lei, la care se adauga o indemnizație de membru al Consiliului de administrație in valoare de 19.200 lei. Al doilea om din BNR, prim-viceguvernatorul Florin Georgescu incaseaza lunar aproape 42.000 lei, plus Indemnizația de membru al Consiliului de administrație de 19.000 lei net pe luna. Și ceilalți doi viceguvernatori primesc sume importante la sfarșit de luna: cate (salariul), plus 18.900 lei - indemnizația de membru CA. Cei 2.000 de angajati ai BNR sunt printre cel mai bine platiti salariați din economie. Un angajat al…