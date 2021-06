Inscrierea la gradinitele de stat! Ultima zi pentru depunerea cererilor in prima etapa

Maine, 11 iunie 2021, este ultima zi in care pot fi depuse cererile de inscriere la gradinita, in anul scolar 2021 2022, din cadrul primei etape. In cea de a doua etapa, care incepe pe 28 iunie 2021, parintii vor putea depune cererile… [citeste mai departe]