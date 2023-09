Stiri pe aceeasi tema

- Am intrat deja in prima luna de toamna, iar gospodinele din toata țara au inceput deja sa iși pregateasca bunatațile pe care sa le puna in camara și sa le aiba peste iarna. Ardeii iuți la borcan sunt un preparat care nu lipsește din aproape nicio locuința. In randurile de mai jos veți afla cum ii puteți…

- Atunci cand vine vorba despre nenumaratele tipuri de placinte preferate de catre romani, cea de mere este, cu siguranța, una dintre cele mai delicioase și sanatoase opțiuni pentru desertul perfect! Fiecare dintre noi cautam pe Internet cele mai ingenioase trucuri și sugestii, pentru ca aceasta placinta…

- Delicioasa și ușor de preparat, placinta cu mere va fi perfecta daca la final se adauga puțin iaurt. Ingredientul secret a fost dezvaluit de chef Florin Dumitrescu. Un alt element surpriza al desertului este taierea merelor in cuburi cat mai mari pentru un gust intens.

- Și ție iți place sa prepari prajituri și torturi? Playtech Știri iți prezinta ingredientul secret pe care trebuie sa-l adaugi in frișca, pentru a ieși exact ca in rafturile cofetariilor. Daca vei proceda astfel, va fi perfecta. Nu trebuie sa depui deloc eforturi pentru a te bucura de un rezultat ca…

- Gospodinele iși pregatesc intens bunatațile pentru iarna, iar sucul de roșii nu lipsește niciodata din preparatele lor. Este important sa ții cont de cateva sfaturi utile pentru o rețeta delicioasa. Iata care este ingredientul secret care ii da un gust bun!

- Piureul de cartofi este o garnitura extrem de apreciata de romani. Descopera ce truc poți sa folosești pentru ca acesta sa fie gustos și pufos. Bucatarii celebri folosesc un secret pentru a obține un piure de cartofi cu gust perfect.

- Placinta cu mere este una dintre cele mai gustoase deserturi și iubita de mulți romani. Este un preparat foarte delicios și ușor de pregatit. Aflați in randurile urmatoarea care este cea mai ușoara rețeta de placinta cu mere. Cea mai ușoara rețeta de placinta cu mere. Desert gustos și ușor de preparat…

- Pentru a prepara un sos de berbecue ca la carte trebuie sa știi ca acest sos variaza, dar majoritatea includ oțet, pasta de tomate sau maioneza ca baza, precum și fum lichid, praf de ceapa, condimente precum muștar și piper negru și indulcitori precum zahar sau melasa. Primele sosuri barbeque facute…