Ce sa mananci ca sa iti creasca fertilitatea! Alimente recomandate de nutritionistul Gianluca Mech Daca in trecut rareori reprezenta o problema, infertilitatea a devenit din ce in ce mai des intalnita in zilele noastre. Sunt o multime de cupluri care nu reusesc sa faca un copil, iar specialistii sunt de parere ca asta se poate datora unor factori precum stresul, stilul de viata haotic, alimentatia defectuoasa sau poluarea din mediul inconjurator. “Exista mai multi factori asociati cu infertilitatea, cum ar fi varsta inaintata, prezenta modificarilor structurale la nivelul sistemului reproductiv,…