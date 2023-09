Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile marti, 19 septembrie, in intervalul orar 09.00-14.00, in Baia Mare, strazile Mesteacanului si Nisiparilor, pentru cuplare la rețeaua noua. Chiar daca aceste lucrari crreaza disconfort locuitorilor din zona, ele sunt necesare pentru imbunatațirea…

- Avarie la rețeaua primara de termoficare a Timișoarei. Fara apa calda in cartierele Circumvalațiunii și Mircea cel Batran. Pentru remedierea unei avarii survenite la rețeaua primara de termoficare a Municipiului Timișoara, am fost nevoiți sa intrerupem furnizarea apei calde de consum...

- Compania de Apa „Someș” a demarat lucrarile de extindere a rețelei de apa potabila in localitațile Borșa, Borșa Catun și Giula din județul Cluj. In prezent, localitațile Borșa, Borșa Catun și Giula dispun de rețele de apa potabila insa nu pe toate strazile și ulițele. Extinderea rețelei de distribuție…

- Investitii importante in comuna Ciocarlia din judetul Constanta unde primarul Ionut Serbu a semnat contractul de finantare pentru proiectul de extindere a retelei de canalizare. Valoarea totala a proiectului finantat prin Planul National de Investitii "Anghel Saligny" este de aproximativ 26 de milioane…

- Chromosome Dynamics (simbol bursier CHRD), companie de agri-tech listata pe piața AeRO a Bursei de Valori București, pregatește lansarea in sistem inchis (maxim 10.000 utilizatori) a celui mai amplu proiect – Homeland, la finalul lunii august 2023. Rețeaua de socializare și responsabilizare sociala…

- Reteaua de socializare Twitter, redenumita X, l-a reprimit in randurile membrilor sai pe rapperul si designerul american Kanye West la aproximativ opt luni dupa suspendarea contului acestuia, a anuntat sambata cotidianul The Wall Street Journal, citat de AFP.

- Au demarat lucrarile pentru inființarea rețelei de alimentare cu apa potabila in comuna Butimanu. Comuna nu are in prezent un sistem integrat centralizat de alimentate cu apa. Rețeaua ce va fi inființata va avea 21 de km. "Facem treaba buna impreuna! Unul dintre cele mai importante proiecte la care…

- Consiliul Județean Cluj a emis autorizația de construire necesara demararii lucrarilor de extindere a rețelei de apa pe doua strazi din satul Zorenii de Vale, comuna Mociu. La finalizarea lucrarilor, localitatea va fi racordata integral la rețeaua de apa potabila a comunei. Alin Tișe, președintele Consiliului…