Ce să faci dacă ai un accident cu mașina în străinătate. Documentele necesare Calatoriile cu automobilul in diferite țari pot fi fascinante, dar și periculoase, deoarece vehiculele sunt adesea implicate in accidente cu mașina. Iata ce trebuie sa faci daca te afli intr-o astfel de situație in afara țarii: Atunci cand conduci in strainatate, trebuie sa fii pregatit pentru orice imprevizibil, inclusiv pentru un accident rutier. Deși este de preferat sa nu te confrunți cu așa ceva, este crucial sa știi cum sa reacționezi adecvat pentru a-ți proteja drepturile și a obține compensațiile necesare. Accident de mașina in strainatate. Ce e de facut In cazul unui accident rutier in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Achiziționarea unei mașini in leasing poate fi o alegere convenabila pentru mulți romani, dar cand vine vorba sa ieși din țara cu mașina, lucrurile se pot complica. Daca te gandești sa pleci vara asta in afara țarii in vacanța cu mașina achiziționata in leasing, trebuie sa știi ca exista cateva condiții…

- Un accident rutier s-a produs cu puțin timp in urma la Oncesti. Un autoturism s-a rasturnat in sant. Doua persoane sunt implicate implicate in accidentul produs pe str. Principala conform ISU MARAMURES. Cele doua persoane nu sunt incarcerate.

- BMW-ul condus de un roman s-a rasturnat in weekend pe o autostrada din Germania, iar dupa accident șoferul a ieșit grav ranit din mașina și a fugit, fiind prins peste granița, in Cehia, scrie cotidianul TAG24.Duminica, in jurul orei 1:30, șoferul unui BMW X5 circula pe A17. La scurt timp dupa ieșirea…

- UPDATE – Accident rutier Cislau ,,Din primele date de la fața locului a reieșit ca este vorba de o coliziune intre doua autoturisme, unul condus pe direcția Brașov catre Buzau de catre un șofer prahovean de 20 de ani și mașina care circula din sens opus, la volanul careia se afla un conducator auto…

- Un accident rutier a avut loc, in urma cu cateva momente, in Piața Romana din Turda, fiind implicate o mașina și un TIR. Din primele informații, se pare ca accidentul s-ar fi produs in sensul giratoriu de la intersecția strazii Dr. Ioan Rațiu cu Strada Libertații. De asemenea, potrivit martorilor, in…

- Dosarul Roșia Montana: Romania a CAȘTIGAT procesul și nu va nicio despagubire The post Dosarul Roșia Montana: Romania a CAȘTIGAT procesul și nu va plati nicio despagubire first appeared on Partener TV .

- Calatoriile inseamna libertate, iar cu ajutorul unui vehicul inchiriat, poți stabili propriile itinerarii, ca sa te distrezi așa cum iți place. Pentru excursii și concedii fara incidente, iți prezentam un ghid de inchirieri auto, de la alegerea mașinii potrivite, pana la sfaturi utile pentru siguranța…