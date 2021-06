„Ce sa fac? Sa mor?” Un barbat din Zalau de 44 de ani cere ajutorul dupa ce a ramas cu probleme din cauza infectarii cu Covid-19. Toth Sandor ne-a declarat ca s-a infectat cu noul coronavirus impreuna cu tatal lui, care a decedat si fiind in spital nu a putut merge la inmormantarea lui. Dupa ce s-a simtit mai bine l-au dus cu targa acasa si in momentul de fata foloseste tubul de oxigen deoarece plamanii nu functioneaza cum trebuie. El are nevoie ajutor financiar, de kinetoterapeut si maseur pentru ca muschii i s-au atrofiat de atata stat in pat insa nu are bani sa ii plateasca din pensia de 370 de lei venit lunar.… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

Sursa articol si foto: Ztv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 400 de persoane si zeci de societati comerciale au fost verificate de politistii din Salaj cu privire la respectarea masurilor pe perioada starii de alerta, scopul fiind acela de a preveni raspandirea noului virus. Pentru abaterile constatate au fost aplicate sanctiuni contraventionale. In ultimele…

- In ultimele 24 de ore, in urma activitatilor desfasurate, pe raza intregului județ, politistii au legitimat 789 persoane, fiind verificate 60 mijloace de transport persoane și 86 societați comerciale. Pentru abaterile constatate au fost aplicate 58 sanctiuni contraventionale, toate pentru nepurtarea…

- In ultimele 24 de ore, sub autoritatea Institutiei Prefectului, politistii din Salaj au desfasurat actiuni de verificare cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii de alerta. In cadrul actiunilor, politistii au verificat modul in care sunt respectate prevederile Legii 55/2020, privind…

- In ultimele 24 de ore, in urma activitatilor desfasurate, pe raza intregului județ, structurile cu atributii in domeniu au legitimat 494 persoane, fiind verificate 113 mijloace de transport persoane și 98 societați comerciale. Pentru abaterile constatate, polițiștii au aplicat 96 sanctiuni contraventionale,…

- Tragedie pentru o tanara familie din Zalau, dar și pentru comunitatea șoferilor romani de TIR, dupa moartea lui Doru Roman, șofer rapus de coronavirus la nici doua luni dupa ce devenise tata. Ilie Matei – Omul Șoselelor a scris pe pagina de Facebook despre drama familiei lui Doru, colegul lui care s-a…

- Structurile Ministerului Afacerilor Interne desfasoara in continuare activitati pentru prevenirea și combaterea raspandirii COVID 19 si actioneaza, atat pentru fluența traficului, cat și pentru depistarea celor care incalca prevederile legale. Facem un apel la toți oamenii de a respecta cateva reguli,…

- In acest sens, efectivele de poliție și jandarmerie au fost suplimentate și acționeaza, atat pentru fluența traficului, cat și pentru depistarea celor care incalca prevederile legale. Scopul acestor acțiuni nu este acela de a sancționa, ci de a responsabiliza cetațenii și de a preveni raspandirea virusului…

- Aproape 200 de polițiști, jandarmi si polițiști locali au desfașurat noua acțiuni de verificare a modului in care se respecta masurile de protecție sanitara la nivel judetean. Au fost efectuate 894 verificari cu privire la respectarea masurilor si interdicțiilor impuse. In urma acțiunilor punctuale…