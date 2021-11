Stiri pe aceeasi tema

- O pana generala de curent (black-out) la nivelul intregii tari este foarte putin probabil sa apara, intrucat exista automatizari pentru a fi evitat acest lucru, a declarat, Laurentiu Urluescu, presedintele Asociatiei Furnizorilor de Energiei Electrica din Romania. “Black-out este un termen tehnic, dar…

- Vazut de la orizont, 2022 nu arata ca un an optimist din perspectiva specialiștilor din piața muncii și a mediului de afaceri. Una din principalele concluzii ale evenimentului „Reshaping HR: Ce conteaza in lupta pentru atragerea și reținerea...

- Pe data de 28 septembrie, Romania a inceput vaccinarea anti-COVID cu cea de-a treia doza. Inca din prima zi, un numar considerabil de romani s-au prezentat pentru a primi doza booster. Ei bine, daca cei imunizați cu Pfizer primesc același ser, iar la Moderna se intampla același lucru, situația sta total…

- Carbunele era, duminica dimineata, principala sursa de generare a energiei electrice, acoperind 27% din productia totala la nivel national, potrivit datelor privind starea sistemului energetic national in timp real, postate pe site-ul Transelectrica. Astfel, la ora 9:00, carbunele asigura 1.198 de MW,…

- Sefa Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, Ramona Chiriac, afirma ca autoritatile nationale trebuie sa ia toate masurile necesare pentru protejarea libertatii presei, anunța Agerpres. "Am luat la cunostinta cu ingrijorare de informatia aparuta in presa, potrivit careia doi jurnalisti…

- Pe langa primele declarații venite, intr-o nota ironica, e drept, de la co-președintele Alianței pentru Unirea Romanilor in cazul care a facut sa vuiasca, vineri, presa din Romania, mai nou s-a aflat și o reacție – și o confirmare – pana la urma, a celor depistate, in cursul zilei precedente, in urma…

- Alimentarea conturilor de pensii deschise la Raiffeisen Bank se face acum online si instant pentru ca banca si-a digitalizat 100% relatia cu toate casele de pensii din Romania (CNPP, MAI, MapN, SRI). Procesarea, respectiv transmiterea dosarelor pentru incasarea pensiilor in cont deschis la Raiffeisen…