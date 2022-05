Stiri pe aceeasi tema

- Aurel Mihalache nu pune preț pe lux și nu cauta sa se delecteze cu cele mai exotice preparate. Tatal lui Connect-R uita de restaurante ori locuri exclusiviste și se mulțumește cu cațiva covrigi și puțin timp petrecut alaturi de soția lui. Paparazzii Spynews.ro au fost pe „urmele” lui și l-au surprins…

- Atat…, cat si formeaza o pereche sau, altfel spus, sunt elemente corelative (ceea ce inseamna ca trebuie sa apara impreuna, cand sunt folosite pentru coordonare). Exemplul de mai jos, preluat dintr-o emisiune, este gresit: Fetita are o matusa, cat si alte rude care doresc sa aiba grija de ea. Corect…

- Marian Vanghelie pune mult preț pe momentele pe care le petrece de unul singur. Fostul primar al Sectorului 5 se bucura de lux, dar nu ii are tot timpul pe cei dragi alaturi de el. Paparazzii Spynews.ro au fost pe „urmele” lui și l-au surprins intr-un restaurant de lux.

- In ultima vreme au tot existat zvonuri conform carora Gabriela Prisacariu și Dani Oțil ar fi in prag de divorț. Paparazzii Spynews. ro, site-ul numarul unu de stiri mondene din Romania, au fost pe urmele celor doi și i-au surprins in timp ce se plimbau in mall ca doi indragostiți.

- Dupa ce s-a recasatorit, Mihai Onila, in varsta de 51 de ani. iși dorește sa fie tata din nou. Fostul membru al trupei AXXA a suferit cumplit atunci cand și-a pierdut fetița.Fetița lui Mihai Onila a murit in urma cu 6 ani din cauza unei boli incurabile. Artistul a suferit cumplit la acel moment și cu…

- Octavian Bellu și soția sa duc o viața activa și au mare grija la sanatatea lor. Paparazzii Spynews.ro au fost pe urmele celor doi și au surprins imagini de senzație cu aceștia chiar pe strazile Capitalei.

- Olena, 44 de ani, soția președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a publicat marți, 8 martie, pe pagina personala de Facebok, o emoționanta „scrisoare deschisa catre reprezentanții mass-media mondiala”. Prima Doamna a facut un jurnal de front, dupa 13 zile de rezistența eroica in fața trupelor ruse.…