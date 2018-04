Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 17 ani din Slatina a fost gasit mort intr-o cladire abandonata din oraș, iar primele indicii duc catre o supradoza. Surse apropiate anchetei au declarat ca langa baiat a fost gasita o punga de prenadez, iar oamenii legii cred, scrie Mediafax , ca tanarul ar fi fost mort de mai…

- Și Jean-Claude van Damme mai ia bataie, nu-i așa? Și, daca se intampla și pe plaiurile noastre mioritice, atunci dezvaluirile sunt, de-a dreptul, senzaționale. Mai exact, celebrul actor Jean-Claude van Damme a ajuns de doua ori in Romania, unde s-au turnat filmele in care era personajul principal. In…

- Un practicant roman de kickboxing a murit la 23 de ani. Florin Stelian Gheorghe, un sportiv de doar 23 de ani, din Comuna Matasaru, județul Dambovița, a murit marti, 20 februarie, chiar in curtea casei sale. Era practicat de kickboxing și era legitimat la legitimat la Clubul Respect Gym din Gaesti,…

- Politistii au fost sesizati chiar de directorul scolii unde s-a intamplat incidentul. Copilul batut se va prezenta miercuri, 31 ianuarie, la Serviciul de Medicina Legala pentru a i se elibera certificat medico-legal.

- Codin Maticiuc a revenit la statutul de ”barbat liber”, dupa ce a rupt relatia cu Flavia de la ”Neatza” dupa numai doua luni. Celebrul blogger a dezvaluit cum si-a petrecut primul sfarsit de saptamana dupa ce a revenit la statutul de cuceritor.

- Dupa cateva luni de cercetari in doua cauze de furt savarșite in Ip și Zalau, in cursul anului trecut, la doua societați comerciale, polițiștii de la Serviciul de Investigații Criminale au inaintat dosarele, vineri, 12 ianuarie, la Parchetul de pe langa Tribunalul Salaj, cu propunere de declinare in…