Stiri pe aceeasi tema

- Mirele de la o nunta de la Baile Felix a ajuns la spital, cu fractura de coloana in doua locuri, dupa ce a fost scapat pe jos de nuntași. Mirele, Liviu, un tanar de 31 de ani, a fost luat pe sus de nuntași, care au vrut sa se bucure și l-au aruncat in sus, dar l-au scapat. Incidentul a avut loc vineri…

- Ceea ce trebuia sa fie cea mai frumoasa zi din viața lor, s-a terminat in lacrimi pentru doi miri din Bihor. Mirele, Liviu, un tanar de 31 de ani, a ajuns la spital cu fracturi la doua vertebre, dupa ce a fost scapat din brațe de invitații care l-au aruncat in sus. Intamplarea a avut […]

- Mirele de la o nunta de la Baile Felix a ajuns la spital, cu fractura de coloana in doua locuri, dupa ce a fost scapat pe jos de nuntași. Mirele, Liviu, un tanar de 31 de ani, a fost luat pe sus de nuntași, care au vrut sa se bucure și l-au aruncat in sus, dar l-au scapat. Incidentul a avut…

- Cea mai frumoasa zi din viața lor, s-a terminat in lacrimi pentru doi tineri miri din Bihor. Mirele, un tanar de 31 de ani, a ajuns la spital cu coloana fracturata in doua locuri, dupa ce a fost scapat din brațe de invitații care l-au aruncat in sus, relateaza bihorjust.ro.

- Ce trebuia sa fie cea mai frumoasa zi din viața lor, s-a terminat in lacrimi pentru doi tineri miri din Bihor. Mirele, Liviu, un tanar de 31 de ani, a ajuns la spital cu coloana fracturata in doua locuri, dupa ce a fost scapat din brațe de invitații care l-au aruncat in sus. Intamplarea a avut loc…

- Intamplarea a avut loc vineri seara, la o sala de nunți din stațiunea Baile Felix. In jurul orei 21:00, la puțin timp dupa dansul mirilor, Liviu a fost luat pe sus de prieteni, chiar in mijlocul salii.“Dupa circa 40 de minute de la dansul mirilor, in jurul orei 20:40, au venit sa ma ia pe sus, dar nu…

- Un mire s-a ales cu coloana fracturata in doua locuri dupa ce cațiva nuntași l-au luat pe sus, l-au aruncat si nu l-au mai prins, in Baile Felix, informeaza bihorjust.ro. Totul s-a intamplat vineri seara la o sala de nunți din stațiunea Baile Felix, la scurt timp dupa dansul mirilor. Liviu…

- Problema dupa problema in familia juratului de la Chefi la cuțite, Florin Dumitrescu. La inceputul lunii, celebrul bucatar a avut parte de o intervenție, iar mai apoi fetița sa a fost internata in spital, deoarece s-a accidentat la joaca. Astazi, și soția lui, Cristina Sima Dumitrescu, se afla pe patul…