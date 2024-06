Avionul care îl transporta pe vicepreşedintele din Malawi, dispărut din radare. Era însoțit de alte 9 persoane Avionul care il transporta pe vicepresedintele din Malawi a disparut de pe radare. Anunțul a fost facut de Presedintie, care transmite ca la bordul aeronavei mai erau alte 9 persoane. Ar fi trebuit sa aterizeze inca de dimineața, insa e de negasit. Avionul vicepresedintelui din Malawi, disparut Președinția din Malawi a anunțat luni ca un […] The post Avionul care il transporta pe vicepresedintele din Malawi, disparut din radare. Era insoțit de alte 9 persoane appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- O aeronava care il transporta pe vicepresedintele din Malawi, Saulos Klaus Chilima, si alte noua persoane a disparut de pe radare, a anuntat luni Presedintia din Malawi, citata de Reuters, scrie Digi24.ro .

- O aeronava care il transporta pe vicepresedintele din Malawi, Saulos Klaus Chilima, si alte noua persoane a disparut de pe radare, a anuntat luni Presedintia din Malawi, informeaza Reuters, citat de News.ro. „Toate eforturile autoritatilor aviatice de a lua contact cu aeronava de cind aceasta a disparut…

- O aeronava in care se afla vicepreședintele Saulos Chilima din Malawi a disparut. La bord se aflau și alte noua persoane, se arata intr-un comunicat al biroului președintelui. Avionul a disparut luni in apropierea capitalei statului african.

- O aeronava in care se afla vicepreședintele Saulos Chilima din Malawi a disparut. La bord se aflau și alte noua persoane, se arata intr-un comunicat al biroului președintelui. Avionul a disparut luni in apropierea capitalei statului african, noteaza Mediafax.

