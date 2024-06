Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj a anunțat astazi desparțirea de trei jucatori: Filippo Falco, Petar Mamic și Omar El Kaddouri. Dan Petrescu a anunțat anterior ca va exista o remaniere serioasa a lotului, dorindu-și o banca de rezerve mai puternica decat cea existenta in momentul in care a preluat echipa pentru un nou mandat,…

- Dinamo a anunțat desparțirea de 6 jucatori: Goncalo Gregorio, Dani Iglesias, Domagoj Pavicic, Ricardo Grigore, Neluț Roșu și Edgar Ie. Sezonul s-a incheiat, iar Dinamo a inceput „curațenia”, planul fiind de a-i pune la dispoziție antrenorului Zeljko Kopic un lot competitiv, care sa nu mai tremure pentru…

- Dan Petrescu a cedat primul fotbalist de la CFR Cluj. Feroviarii au anunțat desparțirea de Catalin Cabuz, portarul in varsta de 27 de ani.Desparțirea a fost anunțata printr-un mesaj postat pe Instagram. „Mulțumim, Catalin Cabuz! Cluburile CFR 1907 Cluj și FC Hermannstadt au ajuns la un acord privind…

- Nu mai puțin de 7 jucatori și-au incheiat socotelile cu Hermannstadt, echipa care a incheiat sezonul pe locul 9 in Superliga. Hermannstadt și-a indeplinit obiectivul, s-a salvat fara emoții și va continua in Superliga pentru cel puțin inca un sezon. Sibienii au terminat campionatul pe locul 9, dar indiferent…

- Dan Petrescu a pus ochii pe starul lui FCU Craiova, Aurelian Chițu. De altfel, CFR Cluj vrea sa cheltuie pe achiziții de jucatori 8 milioane de euro.Vedeta de la Craiova are 33 de ani și a marcat 10 goluri in actualul sezon de SuperLiga. CFR Cluj vrea sa il ia liber de contract, pentru ca Aurelian Chițu…

- ​Dan Petrescu a revenit cu un succes pe banca celor de la CFR Cluj. Ardelenii s-au impus in derby-ul cu Rapid București, scor 3-2, intr-un meci din cadrul etapei cu numarul 8 a play-off-ului SuperLigii Romaniei.

- Dan Petrescu (56 de ani) a oferit primele declarații dupa revenirea la CFR Cluj, echipa la carma careia a ajuns pentru a patra oara. Liber de contract dupa desparțirea de sud-coreenii de la Jeonbuk, Dan Petrescu a revenit in Superliga, la CFR Cluj, clubul pe care l-a facut de 4 ori campion din 2018…

- CFR Cluj și FCSB se intalnesc in aceasta seara, de la 21:00, in meciul care poate insemna finalul luptei la titlu in Superliga. Ramași fara antrenor dupa demisia lui Adrian Mutu, ardelenii ii vor avea pe banca pe interimarii Francisc Dican și Ovidiu Hoban, insa tot mai multe surse spun ca Dan Petrescu…