Grenadă găsită într-un apartament din Timișoara Autoritațile au fost in alerta in aceasta dupa-amiaza, la Timișoara, dupa ce un apel la 112 anunța ca o grenada a fost gasita intr-un apartament din oraș. Din fericire, a fost vorba doar despre carcasa unei grenade, fara explozibil sau capsa detonatoare. Obiectul a fost preluat de pirotehniștii din cadrul ISU Timiș. Conform unor surse, […] Articolul Grenada gasita intr-un apartament din Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

