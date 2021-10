Ce s-a întâmplat cu faimoasele izolete roșii și de ce nu mai sunt folosite Ce s-a intamplat cu izoletele și de ce nu mai sunt folosite. Transportul pacienților cu COVID-19 din Romania se face in prezent cu ambulanțe, dar fara izoleta, spre deosebire de inceputul pandemiei, cand izoleta era considerata obligatorie la fiecare transport. Intrebat, vineri seara, la Digi24, de ce au disparut izoletele din peisaj, Raed Arafat a explicat ca acestea nu mai sunt justificate, avand in vedere ca acum cunoaștem mult mai multe date despre virus și știm cum sa ne protejam. „La inceputul pandemiei numarul cazurilor era foarte mic și nu știam multe despre virus. Izoletele erau foarte… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

