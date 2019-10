Stiri pe aceeasi tema

- Denisa Raducu s-a stins din viata pe data de 23 iulie 2017, atunci cand intreaga tara a fost inmarmurita. Fanii regretatei artiste au plans-o si inca sa-i asculte piesele, fiind in continuare cantareata lor preferata. Acum, dupa mai bine de doi ani de la pierderea tinerei artiste oamenii se intreaba…

- Cele 39 de cadavre au inceput sa fie scoase de autoritați din „camionul morții”. Poliția a facut dezvaluiri tulburatoare despre acest caz. S-a aflat motivul pentru care persoanele decedate au fost descoperite tarziu.

- Mihai Constantinescu da semne ca starea sa de sanatate se imbunatațește. "Mihai este inca la Terapie Intensiva, dar, mulțumesc lui Dumnezeu, se vede ca evolueaza in bine. Acum trebuie sa mai avem doar rabdare", a declarat Simona Secrier, soția lui Mihai Constantinescu. Mihai Constantinescu,…

- Momente dureroase la mormantul Elodiei Ghinescu, unde mama sa a mers pentru a-i face pomenirea. Avocata ar fi implinit astazi 51 de ani. La mormantul tatalui avocatei si al bunicilor materni, in cimitirul din localitatea Candesti, judetul Arges, pe spatele crucii de marmura a tatalui este…

- "Poate peste un an eu nu voi mai fi, dar credeti-ma, eu va zic ca Elodia este in viata si se razbuna. Ea cu Cristi se certau mereu si ea ii reprosa ca aduce mai multi bani decat el in casa. Acum e in viata, si se razbuna pe Cristi, asta e scopul ei", a declarat soacra lui Cristian Cioaca, intr-un…

- Avocata familiei Elodiei, Crina Radu susține ca exista anumite asemanari intre cazul dispariției avocatei din Brașov și cel al fetelor din Caracal. Potrivit declarațiilor facute la Antena 3, omul legii considera ca se fac aceleași greșeli in ancheta Alexandrei Maceșanu și a Luizei Melencu, așa cum in…

- Tonel Pop, avocatul familiei Luizei Melencu, a facut duminica la Antena3 dezvaluiri tulburatoare - rapirea Alexandrei a fost filmata.„Exista filmari pe care organele in drept n-au pus mana. Sunt filmari in care se vede exact cum in spatele liceului a fost luata Alexandra, cum a vrut sa iasa…