- Autoritatile germane au transmis ca fostul primar Catalin Cherecheș va ramane in arest pe parcusul procesului de extradare. Aceștiu au aratat ca exista „risc de evadare”, informeaza Mediafax, citata de B1 TV. Vor fi evaluate condițiile din inchisorile romanești și modul in care a fost pronuntata sentinta…

- Noi informatii despre procesul de extradare a fostului primar din Baia Mare, Catalin Chereches. Autoritatile germane spun intr-un comunicat trimis catre Mediafax si Aleph News ca fostul primar va ramane in arest pe parcusul procesului de extradare deoarece exista "riscul de evadare", scrie Mediafax.Germanii…

- Catalin Cherecheș, aflat in arest in Germania, a refuzat extradarea simplificata, care ar fi durat in jur de 10 zile. Astfel, procedura extradarii s-ar putea prelungi cu cateva saptamani. Potrivit purtatorului de cuvant de la Procuratura generala Munchen, Florian Weinzierl, legea germana permitea extradarea…

- Fostul primar al municipiului Baia Mare, Catalin Chereches, condamnat definitiv la 5 ani de inchisoare, a iesit din tara vineri dimineața, inainte de pronuntarea sentintei, prin punctul de frontiera Petea, sub identitatea unei rude. Se indreapta spre Budapesta, iar trei zile mai tarziu este prins in…

- Primarul fugar din Baia Mare, Catalin Cherecheș, s-a legitimat cu un act de identitate emis in Italia atunci cand a fost oprit de polițiștii germani. Catalin Cherecheș a fost prins de polițiștii germani intr-una din garile orașului Augsburg. El a fost reținut dupa ce o camera de supraveghere a traficului…

- Primarul fugar inca in funcție al municipiului Baia Mare, Catalin Cherecheș, a fost prins de polițiștii germani intr-una din garile orașului Augsburg. El a fost reținut dupa ce o camera de supraveghere a traficului l-a identificat pe o autostrada din Germania, la volanul unui autoturism. Polițiștii…

- Primarul din Baia Mare, Catalin Cherecheș, proaspat casatorit, a ajuns joi dimineața la urgența, acuzand dureri in piept. Edilul trebuia sa ajunga, joi, la Curtea de Apel Cluj, unde magistrații ar trebui sa dea sentinta definitiva in dosarul in care a fost condamnat la 5 ani cu executare pentru luare…